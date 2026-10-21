21 de octubre de 2026 Inicio
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Juicio por Loan Peña: el exintendente de 9 de Julio declaró cómo conoció a los imputados Cañete y Cutaia

Hugo Sebastián Ynsaurralde era el jefe comunal del municipio cuando desapareció el niño de 5 años. El proceso judicial experimentará cambios de aquí en adelante, ya que se llevarán a cabo dos audiencias por semana.

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Nuevo día en el juicio por la desaparición de Loan Peña

Nuevo día en el juicio por la desaparición de Loan Peña

El juicio oral que investiga la desaparición de Loan Peña, de 5 años, ocurrida a mediados de 2024 en el municipio correntino de 9 de Julio, entra en una fase clave. Las audiencias continúan este miércoles en el Tribunal Oral Federal de la capital provincial con la declaración de seis testigos, entre los que se destaca el exintendente de dicha localidad, Hugo Sebastián Ynsaurralde.

Pity Álvarez durante una de las audiencias del juicio por el homicidio de Cristian Díaz.
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El exjefe comunal se enteró de la desaparición por un llamado de Victoria Caillava, la imputada que formaba parte de su gabinete municipal. “El 13 de junio a las 19:15 estuve en el lugar. Había una excesiva cantidad de vecinos y personal de seguridad”, declaró Ynsaurralde.

También contó cómo fue su acercamiento con los imputados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, imputados por entorpecer la investigación. "Se presentaron como abogados de la Asociación Lucio Dupuy", afirmó el exintendente ya que el presidente de la organización declaró la última semana que los $1.800.000 que fueron transferidos por la municipalidad a la dupla nunca llegaron a la asociación.

"Consistió en $1.800.000, que se destinaron para la alimentación, la vestimenta, el aseo y todo lo que necesitaban", declaró Ynsaurralde y explicó que se tomó la decisión tras hablar con el Departamento Legal y Técnico: "El Concejo Deliberante tenía conocimiento de palabra, pero no estaban sesionando". Además, precisó: "Existe una factura nominal emitida por Cutaia. Solamente tuve contacto con ella y con Cañete".

El fiscal Carlos Schaefer le pidió al jefe comunal que leyera una factura confeccionada por Cutaia, donde se asentaron los pagos de pericias de atención primaria. "Yo nunca vi los informes (de esas evaluaciones)", contestó Ynsaurralde.

Además de la exautoridad comunal, están citados a declarar Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, la abogada Mónica Rafaela Méndez (asesora de Macarena Peña), Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.

Qué declaró el comisario que sucedió a Walter Maciel

El policía correntino retirado José Raúl Rodríguez contó cómo fue la transición con Maciel y aseguró que no vio "actitudes sospechosas". "Lo vi preocupado", detalló el excomisario.

"El 22 de junio me asignaron la comisaría de 9 de Julio, un día después de la detención de Maciel. Estuve un mes", reconstruyó ante el tribunal y agregó: "En casos normales se hace un nombramiento, un acto y una entrega de inventario de jefe a jefe. Cuando yo me hice cargo no se dieron esas circunstancias".

Cambios en la frecuencia y recambio en el tribunal

En paralelo a la ronda de declaraciones, el proceso judicial fijó un nuevo esquema de trabajo que establece dos audiencias semanales. La reorganización coincide con la inminente jubilación del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia ya fue aceptada y se hará efectiva el próximo 1 de diciembre.

Actualmente, Ceroleni encabeza el cuerpo junto a los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (General Roca). Tras la salida definitiva del magistrado, está previsto que se sume Enrique Bosch, integrante del Tribunal Oral Federal de Resistencia, para mantener la continuidad del debate.

La eventual restitución de una tercera jornada semanal de audiencias dependerá de cómo quede conformado el cuerpo tras el recambio.

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