14 de octubre de 2026 Inicio
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Mendoza: un desprendimiento de rocas aplastó una camioneta y cortó la Ruta Nacional 7

El incidente ocurrió entre Potrerillos y Uspallata. El conductor resultó ileso de milagro. Las autoridades suspendieron el tránsito en ambos sentidos y habilitaron un desvío temporal para evacuar a los vehículos varados en la zona.

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El desprendimiento se produjo entre Potrerillos y Uspallata.

El desprendimiento se produjo entre Potrerillos y Uspallata.

El tránsito en la Ruta Nacional 7 permanece interrumpido en ambos sentidos a la altura del kilómetro 1112, en la provincia de Mendoza. Un desprendimiento de rocas desde un cerro cayó este miércoles por la mañana sobre la calzada y aplastó una camioneta Toyota Hilux que transitaba por el sector entre Potrerillos y Uspallata.

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El vehículo era manejado por un ciudadano de origen chileno con residencia en la Argentina. A pesar de la gravedad y la magnitud del impacto contra su rodado, el hombre logró sobrevivir al siniestro y resultó completamente ileso.

El derrumbe sucedió metros después del puesto fijo Los Árboles, perteneciente a la Gendarmería Nacional. La caída del material interrumpió de forma inmediata el paso y dejó una extensa fila de camiones y automóviles sin posibilidad de continuar su viaje por el corredor.

Personal de la empresa Caminos Aconcagua intervino con una retroexcavadora para abrir una brecha de emergencia. Esta acción permitió crear un bypass provisorio para evacuar los rodados atascados y lograr una descongestión inicial del área.

Desprendimiento de rocas en la Ruta 7: los equipos de rescate evalúan la seguridad del terreno montañoso

Efectivos de la Patrulla de Rescate arribaron al lugar del incidente para escalar la montaña y acceder al punto exacto de origen del colapso. El objetivo de esta maniobra es inspeccionar las condiciones del terreno para evitar nuevas emergencias.

Además, especialistas de la concesionaria tienen previsto intervenir en la ladera afectada. Los operarios deben remover las piedras inestables que quedaron expuestas tras el incidente para reducir el riesgo de caídas adicionales sobre el asfalto.

Las autoridades aguardan la llegada de maquinaria de gran porte para despejar la ruta de las rocas de mayor tamaño. Los equipos de trabajo también deben rellenar un profundo socavón que provocó el impacto de los bloques de piedra sobre el pavimento.

Hasta el momento, los responsables del mantenimiento vial no confirmaron un horario oficial para la reapertura del tramo afectado por el bloqueo. No obstante, el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa operativo de forma ininterrumpida durante las 24 horas.

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