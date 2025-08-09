9 de agosto de 2025 Inicio
Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

Luego de conocerse la insólita historia, la propietaria del animal y el intendente Ulpiano Suarez mantuvieron un encuentro.

Tras la denuncia contra el pato Juan, por agredir a otras mascotas en la calle, su historia se volvió viral. Vecinos comenzaron a juntar firmas para que regrese a la florería que tiene su dueña, sin embargo, tanto ella como el municipio de la ciudad de Mendoza, llegaron a un acuerdo: que el ave permanezca en su casa y la construcción de un espacio de 10 metros.

En las últimas horas, la municipalidad de la ciudad de Mendoza, publicó un video donde se puede ver al intendente Ulpiano Suárez reunido con Margarita, la dueña del pato Juan. Allí compartieron una breve reunión para definir el futuro del ave, lejos de la calle.

"Hemos tenido una muy linda charla con Margarita", contó el intendente y añadió que Juan "está muy bien en su casa, desde que se retiró de la florería". Luego, la municipalidad comunicó en redes sociales que pusieron "a disposición un equipo veterinario para realizar un seguimiento de Juan y colaboraremos para reacondicionar el corral donde se encuentra, para que las condiciones de su hábitat sean las óptimas".

"Juan va a seguir en la casa, con el equipo de la muni vamos a visitarlo en los próximos días. Estamos viendo donde vamos a preparar el corral", aseguró Margarita en el video, a pesar de la buena intención de los vecinos que juntaron firmas para que el pato vuelva a la calle, la mejor opción para que viva tranquilo y en buenas condiciones es mantenerlo en un entorno adecuado.

La postura de la Justicia por la denuncia al pato Juan

La secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Mendoza, Silvina López, justificó la decisión afirmando que la medida busca garantizar el “uso adecuado del espacio público” y la tranquilidad de los vecinos, así como fomentar la “tenencia responsable de mascotas” y asegurar el bienestar del propio pato.

López sostuvo que el entorno del centro urbano, por su alta circulación peatonal y vehicular, no resulta adecuado para animales sueltos sin control, según informó el medio local UNO.

Por su parte, el abogado penalista Oscar Alfredo Medallo, reconocido por su trayectoria en defensa de los derechos de los animales asumió la representación legal del pato Juan y presentó un recurso de revocatoria ante la municipalidad. La intención es encontrar una solución en los próximos días. Llegar a un acuerdo entre los intereses de Margarita Flores, el pato Juan, y de la Municipalidad.

Si bien la denuncia fue anónima, se cree que todo comenzó por un video que comenzó a circulas en las redes sociales por un ataque a un perro. “Me contaron que todo comenzó cuando Juan estaba picando a un perrito, que un perrito importante, grande, que el señor lo tenía con un collar y salió en TikTok. Es lo único que vi, pero no personalmente. Vino la mamá del chico del perro y me dice, 'Marita, ¿sabes quién es el perrito? Es el mío, pero mi hijo lo tomó con mucha gracia'", reconoció en declaraciones a C5N.

“La verdad que nunca vino y me dijo, ‘mira, tu pato me hizo esto’. No se sabe quién fue quién hizo la denuncia, pero todos dicen que a raíz de eso vino todo, pero no sé, no se sabe”, concluyó.

