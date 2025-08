“La gente empezó a preguntar, ‘¿y Juan, ¿dónde está?, ¿por qué no lo trajiste?’ y ahí me dijeron ‘no, tenemos que juntar firma. Juan tiene que volver’. Y bueno, ahí trajeron cuadernos y están firmando por Juan, que agradezco a las personas que me están ayudando”, agradeció la florista y relató que fueron con el abogado penalista Oscar Alfredo Medallo a la Municipalidad para presentar una nota de descargo: “Estamos esperando la respuesta a la municipalidad nada más”.

Hasta el momento, con la colaboración de turistas y vecinos se alcanzaron a las 7 mil firmas para solicitar por el regreso de Juan a la florería. Luego de ser retirado de su habitual puesto en avenida San Martín, el pato Juan fue enviado a un pequeño corral en una zona rural de Maipú, donde la mujer vive junto a su marido, Gustavo.

“Juan está en un corralito que hizo mi esposo. Ahí está encerradito con la red bien alta porque hay perros bravos. Gustavo le lleva la comida, está un rato con él, pero no como él estaba acostumbrado a estar libre, suelto, caminando a la par de las salchichas”, detalló Margarita sobre la situación del ave.

La postura de la Justicia por la denuncia al pato Juan

La secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Mendoza, Silvina López, justificó la decisión afirmando que la medida busca garantizar el “uso adecuado del espacio público” y la tranquilidad de los vecinos, así como fomentar la “tenencia responsable de mascotas” y asegurar el bienestar del propio pato.

López sostuvo que el entorno del centro urbano, por su alta circulación peatonal y vehicular, no resulta adecuado para animales sueltos sin control, según informó el medio local UNO.

Por su parte, el abogado penalista Oscar Alfredo Medallo, reconocido por su trayectoria en defensa de los derechos de los animales asumió la representación legal del pato Juan y presentó un recurso de revocatoria ante la municipalidad. La intención es encontrar una solución en los próximos días. Llegar a un acuerdo entre los intereses de Margarita Flores, el pato Juan, y de la Municipalidad.

Si bien la denuncia fue anónima, se cree que todo comenzó por un video que comenzó a circulas en las redes sociales por un ataque a un perro. “Me contaron que todo comenzó cuando Juan estaba picando a un perrito, que un perrito importante, grande, que el señor lo tenía con un collar y salió en TikTok. Es lo único que vi, pero no personalmente. Vino la mamá del chico del perro y me dice, 'Marita, ¿sabes quién es el perrito? Es el mío, pero mi hijo lo tomó con mucha gracia'", reconoció en declaraciones a C5N.

“La verdad que nunca vino y me dijo, ‘mira, tu pato me hizo esto’. No se sabe quién fue quién hizo la denuncia, pero todos dicen que a raíz de eso vino todo, pero no sé, no se sabe”, concluyó.