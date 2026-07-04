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Dos figuras de El Trece se pelearon en pleno programa y se generó tensión: "No vengo más"

El conductor le hizo reporches al panelista luego de su ausencia en las últimas ediciones y él no se aguantó el enojo.

¿Todo mal en El Trece?

¿Todo mal en El Trece?

Las ausencias de Agustín "Rada" Aristarán en Otro Día Perdido debido a sus funciones de Charlie y la fábrica de chocolate molestan al conductor. Por eso, cada vez que el actor debe faltar por compromisos teatrales, Mario Pergolini aprovecha para chicanearlo y ambos terminan protagonizando uno de los momentos más divertidos.

¿Qué pasó con Mario Pergolini?
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Esta vez, el intercambio comenzó cuando el conductor quiso saber si Rada estaría presente durante el feriado del 9 de Julio. "¿El jueves 9 de julio venís?", le preguntó, entre risas.

Sin dudarlo, el humorista respondió: "No, no vengo porque no puedo". Ante el silencio que se generó en el estudio, enseguida explicó el motivo: "¿Qué tengo que hacer? Tengo tres funciones, Mario. Es un éxito la obra. La primera función es a las 3 de la tarde".

Sin embargo, el momento más gracioso llegó segundos después, cuando Rada redobló la apuesta con una frase que sorprendió a todos: "Si ustedes quieren, yo a partir del lunes no vengo más".

Pergolini no dejó pasar la oportunidad y, fiel a su estilo, respondió con ironía: "Bueno... lo evaluamos, Agustín", una ocurrencia que desató las risas tanto en el estudio como entre sus compañeros.

Cambios en la grilla de Telefe: estrenarán un nuevo programa en el prime time

El influencer Ian Lucas renunció a Por el mundo en Telefe para poder hacer un viaje con la Fórmula 1 y, cuando parecía que la tensión con el canal era cada vez mayor, se cerró un nuevo contrato donde él forma parte de un programa y en el rol de conductor. ¿De qué se trata?

La periodista Pía Shaw había contado que Ian se iba del programa de Marley para ir a cubrir la Fórmula 1, esto sorprendió porque no se había anunciado que la cobertura iba a ser hasta fase de grupos.

Por ese motivo, comenzaron los rumores de crisis con las autoridades de Telefe. Sin embargo, Shaw contó: “Va hacer un programa de todos los días y en el prime time. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes”.

Y anunció: “Después de Gran Hermano va Wanda con MasterChef y después, MasterChef Kids con Ian Lucas. Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Al mismo tiempo que graba Wanda va a grabar él”.

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