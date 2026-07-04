Con estética natural y mucha luz: así es la casa de Juana Viale La conductora realizó cambios en distintos ambientes de su casa y eligió una propuesta decorativa enfocada en la calidez, los materiales naturales y una estética en armonía con el entorno. Agregar C5N en









Así es la casa de Juana Viale. Redes sociales

Juana Viale mostró cómo es el estilo que predomina en su hogar.

La vivienda combina diseño, comodidad y una fuerte conexión con el entorno.

La decoración refleja una estética personal con detalles elegidos para cada ambiente.

Distintos espacios de la casa acompañan las actividades y la rutina diaria de la conductora. Con un estilo alejado de los diseños recargados, el hogar de Juana Viale sobresale por su equilibrio entre naturaleza y confort. La conductora mostró en distintas oportunidades rincones de su casa, donde los espacios amplios, la madera, la luz que ingresa por los ventanales y una decoración de perfil minimalista son los grandes protagonistas.

Las flores, una decoración que no falta. Redes sociales Con el paso del tiempo, la casa fue transformando su estilo y adoptó una imagen completamente diferente. La renovación modificó varios de sus ambientes, dejando atrás una decoración con colores intensos y elementos más llamativos para dar lugar a una propuesta mucho más serena y equilibrada.

Entre las características que más destacan de la vivienda se encuentra el diseño de sus ambientes, amplios y conectados con el exterior mediante grandes ventanales que permiten el ingreso de abundante luz natural. A eso se suma una paleta de colores basada en tonos tierra, arena y verdes, una combinación que refuerza la sensación de calidez y armonía en cada espacio.

Ventanas grandes y mucha luz. Redes sociales La naturaleza tiene un papel protagónico en cada rincón de la propiedad. Los espacios verdes, las plantas, los arreglos florales y su pequeña huerta integran de manera cotidiana al hogar. Esa conexión con el entorno también se traslada al interior, donde predominan las texturas naturales, la madera y otros materiales que refuerzan una estética cálida y en armonía con el paisaje.

Cómo es la casa de Juana Viale La propuesta decorativa de la vivienda se caracteriza por un estilo que combina distintos elementos y prioriza la calidez y la funcionalidad por encima de las tendencias del momento. En cada ambiente conviven muebles, objetos decorativos y piezas con valor personal, elegidos para crear espacios cómodos y con una identidad propia. El resultado es una estética armoniosa que transmite una sensación de hogar en cada rincón.

La naturaleza abunda. Redes sociales Entre los detalles que más se repiten aparecen flores naturales, libros, textiles, piezas artesanales y otros elementos decorativos que aportan textura y color. La distribución de estos objetos contribuye a generar un equilibrio entre funcionalidad, confort y una estética que se mantiene coherente en toda la vivienda. Las fotografías también permiten conocer sectores destinados a las actividades cotidianas. Rincones preparados para leer, escribir o trabajar, junto con cuadernos, anotaciones y bibliotecas, muestran un hogar pensado para disfrutar del tiempo puertas adentro y adaptado a diferentes momentos del día. La cocina, luminosa y con plantas. Redes sociales La transformación de su hogar hizo que ahora predominen los materiales naturales, las texturas cálidas y una paleta de tonos suaves que aportan luminosidad y armonía. El resultado es un hogar con una estética sencilla, pero cuidadosamente pensada para mantener una identidad propia.