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Cambio total: así fue la increíble transformación de Elliot Page

El actor compartió su proceso de transición de género hace cinco años y desde entonces mostró importantes cambios físicos y personales. Cómo fue su cambio y el compromiso con el activismo por los derechos de las personas trans.

En diciembre de 2020

En diciembre de 2020, Elliot Page  publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó que era trans y pidió que se respetara su identidad.

  • Elliot Page compartió una nueva etapa personal y profesional con sus seguidores.
  • El intérprete canadiense se convirtió en una de las voces más visibles de la comunidad trans.
  • Su cambio físico despertó repercusión en redes sociales y medios internacionales.
  • El protagonista de Juno y The Umbrella Academy combina su carrera con el activismo.

Cambio total: el actor sorprendió en los últimos años con un notable cambio físico y personal tras anunciar públicamente su transición de género. Desde que reveló que es un hombre trans en diciembre de 2020, el protagonista de Juno compartió distintos aspectos de su nueva etapa, tanto a nivel profesional como personal. Así fue la increíble transformación de Elliot Page.

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A lo largo de este proceso, Page también se convirtió en una de las voces más visibles en defensa de los derechos de las personas trans, utilizando su reconocimiento internacional para impulsar iniciativas de concientización y denunciar la discriminación que enfrenta esa comunidad.

Más allá de su metamorfosis, el artista continuó desarrollando su carrera como intérprete y siguió formando parte del elenco de la serie The Umbrella Academy, uno de los proyectos más exitosos de su trayectoria reciente. Su historia trascendió el ámbito del espectáculo y se convirtió en un ejemplo de visibilidad para muchas personas, al combinar su camino artístico con el activismo en favor de la diversidad y la igualdad. Asimismo, aseguró que siente la responsabilidad de utilizar su plataforma para visibilizar estas problemáticas y apoyar a quienes enfrentan situaciones de rechazo o maltrato.

Cómo fue la impresionante transformación de Elliot Page

En diciembre de 2020, el actor publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó que era trans y pidió que se respetara su identidad y su nombre. "Hola, amigos. Quiero compartir con ustedes que soy trans y que mi nombre es Elliot", escribió en aquel mensaje que tuvo una enorme repercusión a nivel mundial y recibió el respaldo de colegas, seguidores y organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

En ese mismo texto, también reconoció que atravesaba una etapa de felicidad por poder expresar quién era, aunque admitió sentir temor por el nivel de violencia y discriminación que sufren muchas personas trans. Con el paso de los años, Page mostró públicamente los cambios físicos derivados de su transición. En distintas publicaciones en redes sociales dejó ver su entrenamiento y su evolución corporal, donde destacó el desarrollo de su musculatura y una imagen que reflejó el proceso que atravesó desde 2020.

Las fotografías rápidamente se viralizaron y fueron celebradas por millones de seguidores, quienes destacaron la seguridad y confianza que transmite en esta nueva etapa de su vida. Además de compartir su experiencia personal, Elliot Page decidió involucrarse activamente en la defensa de los derechos de las personas trans. En entrevistas con medios internacionales explicó que considera importante aprovechar la visibilidad que le brinda su carrera para denunciar proyectos legislativos que buscan restringir el acceso a tratamientos de afirmación de género, especialmente en menores.

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