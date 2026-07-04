Sergio Massa, presente en la UNSAM: asistió a la recibida de su hija y vio el partido de la Selección con los alumnos

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, vivió un viernes muy especial en la Universidad de San Martín: asistió a la casa de altos estudios para celebrar que una de sus hijas terminaba la Licenciatura en Ciencias Políticas y terminó mirando la victoria de la Selección argentina frente Cabo Verde en el Mundial 2026 junto a un grupo de alumnos.
"No hay alegría más grande en el alma que verte crecer feliz", señaló Massa en un tierno video publicado en sus redes sociales, donde pueden verse los minutos previos a que su hija Milagros finalice sus estudios en la universidad pública y los tradicionales festejos en la puerta del lugar.
Los últimos movimientos de Sergio Massa en clave política se basan en resaltar la importancia de la unidad en tiempos difíciles para el país. Es el mensaje que repite cada vez que se le consulta por el futuro del peronismo. En ese contexto, Massa busca posicionarse como un factor de equilibrio entre las distintas vertientes del espacio para preservar la unidad y construir una alternativa competitiva de cara a 2027.
Corrido del ámbito público, el tigrense trabaja para ubicarse como un “arquitecto” de la unidad. “Lo que necesita el peronismo es ser gobierno el año que viene. Sergio modera y va a seguir actuando así hasta el final”, resaltan quienes lo conocen en una nota publicada por la periodista Rocío Criado en C5N.