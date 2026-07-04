Sergio Massa, presente en la UNSAM: asistió a la recibida de su hija y vio el partido de la Selección con los alumnos El líder del Frente Renovador asistió a la universidad bonaerense para celebrar la finalización de la Licenciatura en Ciencia Política de Milagros y terminó viendo el duelo de la Albiceleste contra Cabo Verde en uno de los salones. "No hay alegría más grande en el alma que verte crecer feliz", señaló. Por Agregar C5N en









El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, vivió un viernes muy especial en la Universidad de San Martín: asistió a la casa de altos estudios para celebrar que una de sus hijas terminaba la Licenciatura en Ciencias Políticas y terminó mirando la victoria de la Selección argentina frente Cabo Verde en el Mundial 2026 junto a un grupo de alumnos.

"No hay alegría más grande en el alma que verte crecer feliz", señaló Massa en un tierno video publicado en sus redes sociales, donde pueden verse los minutos previos a que su hija Milagros finalice sus estudios en la universidad pública y los tradicionales festejos en la puerta del lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Massa (@sergiomassaok) Los últimos movimientos de Sergio Massa en clave política se basan en resaltar la importancia de la unidad en tiempos difíciles para el país. Es el mensaje que repite cada vez que se le consulta por el futuro del peronismo. En ese contexto, Massa busca posicionarse como un factor de equilibrio entre las distintas vertientes del espacio para preservar la unidad y construir una alternativa competitiva de cara a 2027.

Corrido del ámbito público, el tigrense trabaja para ubicarse como un “arquitecto” de la unidad. “Lo que necesita el peronismo es ser gobierno el año que viene. Sergio modera y va a seguir actuando así hasta el final”, resaltan quienes lo conocen en una nota publicada por la periodista Rocío Criado en C5N.