Mendoza: detuvieron al presunto femicida de Agostina Trigo

El jueves, una amiga de Agostina ingresó a la red social y apareció en línea la cuenta de la joven mamá asesinada. Entonces ella le dijo "amiga como me gustaría que fueras vos la que está en línea" porque el teléfono estaba desaparecido. Desde la cuenta le respondieron: "Yo soy el remisero que la llevó y vi cuando la mataron a Agostina. A mi me contrataron para hacer un viaje pero nunca me dijeron que iban a matarla".

El supuesto remisero le dijo a la amiga que quién mandó a matar a la joven es un hombre identificado como "D.M." y fue un crimen por encargo desde San Luis. Pero los investigadores determinaron que quién estaba escribiendo a través de la cuenta de Agostina era el ahora detenido, Diego Armando Caballero, de 35 años, que tiene antecedentes por abuso sexual.

La joven Agostina Trigo fue asesinada el pasado 5 de julio en Mendoza La encontraron asesinada después de haber salido de su casa por una propuesta de trabajo. Redes Sociales

Los peritos habían hallado en el cuerpo de Agostina restos de semen que fueron sometidos a pruebas de ADN y resultaron positivos con el perfil genético de Caballero, que quedó implicado en la causa. Los investigadores todavía siguen buscando el celular que, estiman, va a aportar material fundamental para el caso.

Además, en el allanamiento se encontró en la billetera del presunto victimario un papel en donde estaba anotado el número de celular de la joven con la palabras "busca trabajo".

Cómo fue el crimen de Agostina Trigo

Agostina, que era mamá de un chico de 4 años, había desaparecido el domingo 3 de julio. Ese día salió de su casa rumbo a una entrevista para trabajar como niñera y, al llegar a la parada donde debía encontrarse con quien la contactó, envió un mensaje a sus allegados para avisar que ya estaba en ese lugar, tras lo cual nunca más se volvió a comunicar.

Tres días después de intensa búsqueda fue hallada asesinada en el interior de un galpón abandonado, en calle Robert y carril Norte. El cuerpo presentaba golpes y cuatro puñaladas en el pecho.

Este viernes el Ministerio de Seguridad provincial ofreció una recompensa de 700 mil pesos para quien aporte algún dato certero sobre el caso, aunque no se reveló de qué forma se llegó a dar con el reciente implicado y detenido.