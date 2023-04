Mayra Arena: "Tengo la responsabilidad que implica para mi haber salido de la pobreza"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la joven que nació hace 30 años en un asentamiento de Bahía Blanca llamado Villa Caracol contó "que salí de la villa para progresar por mis hijos y no me siento mal ni culpable de salir de la pobreza. Uno tiene que tener la responsabilidad de lo que representa el haber estado y poder haber salido de esa situación".