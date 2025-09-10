Mendoza: fingió una discapacidad para distraer al vendedor y robó una vinería El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, que permitió ver como el hombre aprovechó el momento para vaciar la caja de seguridad del local ubicado en pleno centro. Por







El hecho quedó registrado en las cámaras. Redes sociales

Un hombre fingió tener una discapacidad para pasar desapercibido y robar en un local ubicado en pleno centro de Mendoza. Actuó junto con otros dos cómplices, quienes aprovechaban para llamar la atención del vendedor, mientras que el otro robaba. Lograron llevarse la recaudación del día.

El hecho ocurrió en la calle Colón y Perú en la Ciudad de Mendoza pasado el mediodía y, gracias a las cámaras de seguridad, todo quedó registrado. Según el dueño del lugar, tres de ellos ingresaron al local para comprar, uno de ellos mostrando una discapacidad motriz.

En el video se puede ver como dos de las personas que están con el ladrón, comienzan a preguntarle a la persona que vende cuál es el vino que conviene comprar, le pidió opciones y así se llevó su atención.

El hombre aprovechó la distracción del vendedor y se acercó a la caja registradora y se llevó $150 mil sin hacer ruido. Pero no es la primera vez que sucede en la zona, ya que los vecinos aseguraron ser víctimas constantes de hurtos en locales aledaños.

"Nos llamó muchísimo la atención la forma en que robaron. No sé si investigaron antes al local. Somos un negocio inclusivo, donde tenemos toda la comunicación en braille dentro de la tienda", contó uno de los encargados al medio local ElEditor.