10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mendoza: fingió una discapacidad para distraer al vendedor y robó una vinería

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, que permitió ver como el hombre aprovechó el momento para vaciar la caja de seguridad del local ubicado en pleno centro.

Por

El hecho quedó registrado en las cámaras.

Redes sociales

Un hombre fingió tener una discapacidad para pasar desapercibido y robar en un local ubicado en pleno centro de Mendoza. Actuó junto con otros dos cómplices, quienes aprovechaban para llamar la atención del vendedor, mientras que el otro robaba. Lograron llevarse la recaudación del día.

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar.
Te puede interesar:

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar

El hecho ocurrió en la calle Colón y Perú en la Ciudad de Mendoza pasado el mediodía y, gracias a las cámaras de seguridad, todo quedó registrado. Según el dueño del lugar, tres de ellos ingresaron al local para comprar, uno de ellos mostrando una discapacidad motriz.

En el video se puede ver como dos de las personas que están con el ladrón, comienzan a preguntarle a la persona que vende cuál es el vino que conviene comprar, le pidió opciones y así se llevó su atención.

El hombre aprovechó la distracción del vendedor y se acercó a la caja registradora y se llevó $150 mil sin hacer ruido. Pero no es la primera vez que sucede en la zona, ya que los vecinos aseguraron ser víctimas constantes de hurtos en locales aledaños.

"Nos llamó muchísimo la atención la forma en que robaron. No sé si investigaron antes al local. Somos un negocio inclusivo, donde tenemos toda la comunicación en braille dentro de la tienda", contó uno de los encargados al medio local ElEditor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Imputaron a un reconocido deportista argentino por el robo de casi 100 vacas.

Imputaron a un reconocido deportista argentino por el robo de casi 100 vacas

play

Intentaron otro "Robo del Siglo" en Escobar, pero los descubrieron: planeaban robar un banco Nación

Por el hecho intervino la Policía.

Río Negro: hallaron dos cuerpos e identificaron a un hombre que estaba desaparecido

María Soledad Morales, asesinada en Catamarca el 8 de septiembre de 1990.

A 35 años del caso María Soledad Morales, el crimen que expuso la impunidad del poder en la Argentina

En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Rating Cero

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas.

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

últimas noticias

Conocé cuáles son los Feriados que hay en este mes y sus motivos

Día del maestro en 2025: ¿es feriado este jueves 11 de septiembre?

Hace 6 minutos
Se dió a conocer cuĺes son los contribuyentes que no deben pagar este mes a ARCA.

Buenas noticias: ARCA anunció cuál es el grupo que no deberá pagar el monotributo en septiembre 2025

Hace 11 minutos
Anses dio detalles sobre los descuentos y reintegros en compras durante septiembre.

ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

Hace 12 minutos
Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.

ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025?

Hace 13 minutos
Anses detalló cuál es el beneficio que reactivó para los jubilados.

ANSES: se reactivó un beneficio exclusivo para jubilados

Hace 14 minutos