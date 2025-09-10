Alejandro Sanz confirmó su regreso a Argentina: cuándo serán sus shows

El cantautor español Alejandro Sanz anunció su regreso a la Argentina en 2026 en el marco de su gira sudamericana “¿Y Ahora Qué?”: se presentará en Buenos Aires, Rosario y Córdoba .

Luego de un arranque triunfal en su gira por México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el artista emprenderá un viaje por todo Latinoamérica en el que agregó a Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo.

"Y ahora, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina" , anunció el propio Sanz en su cuenta de Instagram cuando publicó el listado de países que visitará.

A dos años de su última presentación en el Movistar Arena, Sanz anunció su regreso a Buenos Aires el próximo 6 de marzo en el Campo de Polo. Además, cantará en Rosario y Córdoba. Por el momento, no se dieron a conocer cuándo se pondrán a la venta las entradas ni sus precios.

En el marco de la gira, el español no solo hará deleitar a sus fans con sus grandes clásicos, sino que también con su más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?.

En este disco, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de Palmeras en el Jardín, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León o incluso con Shakira en Bésame, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

ale sanz

Alejandro Sanz sale de gira por Latinoamérica

Debido a su rotundo éxito en México, Alejandro Sanz decidió extender su gira por Latinoamérica y además de anunciar su llegada a Argentina, también se presentará en Colombia, Ecuador, Perú y Chile en 2026.

En febrero primero se presentará en Bogotá el 13 de febrero. En tierras ecuatorianas se presentará en Quito (el 19) y en Guayaquil (el 21). Luego partirá rumbo a Lima donde cantará en el Estadio Nacional el 25 de febrero y cerrará el mes en el estadio Bicentenario La Florida en Santiago de Chile, el 28.

Y finalmente, el 4 de marzo estará en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, dos días después llegará al Campo de Polo de Buenos Aires y cerrará su gira en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, el 8 de marzo.