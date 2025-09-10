IR A
IR A

Alejandro Sanz confirmó su regreso a Argentina: cuándo serán sus shows

El cantautor español volverá a los escenarios argentino luego de dos años. Se presentará en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

El español se presentará en Buenos Aires

El español se presentará en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Prensa

El cantautor español Alejandro Sanz anunció su regreso a la Argentina en 2026 en el marco de su gira sudamericana “¿Y Ahora Qué?”: se presentará en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.
Te puede interesar:

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

Luego de un arranque triunfal en su gira por México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el artista emprenderá un viaje por todo Latinoamérica en el que agregó a Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo.

"Y ahora, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina", anunció el propio Sanz en su cuenta de Instagram cuando publicó el listado de países que visitará.

Embed - Alejandro Sanz on Instagram: "¿Y AHORA QUÉ? Ahora… Colombia Ahora… Ecuador Ahora… Perú Ahora… Chile Ahora… Argentina #GiraYAhoraQué"

A dos años de su última presentación en el Movistar Arena, Sanz anunció su regreso a Buenos Aires el próximo 6 de marzo en el Campo de Polo. Además, cantará en Rosario y Córdoba. Por el momento, no se dieron a conocer cuándo se pondrán a la venta las entradas ni sus precios.

En el marco de la gira, el español no solo hará deleitar a sus fans con sus grandes clásicos, sino que también con su más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?.

En este disco, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de Palmeras en el Jardín, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León o incluso con Shakira en Bésame, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

ale sanz

Alejandro Sanz sale de gira por Latinoamérica

Debido a su rotundo éxito en México, Alejandro Sanz decidió extender su gira por Latinoamérica y además de anunciar su llegada a Argentina, también se presentará en Colombia, Ecuador, Perú y Chile en 2026.

En febrero primero se presentará en Bogotá el 13 de febrero. En tierras ecuatorianas se presentará en Quito (el 19) y en Guayaquil (el 21). Luego partirá rumbo a Lima donde cantará en el Estadio Nacional el 25 de febrero y cerrará el mes en el estadio Bicentenario La Florida en Santiago de Chile, el 28.

Y finalmente, el 4 de marzo estará en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, dos días después llegará al Campo de Polo de Buenos Aires y cerrará su gira en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, el 8 de marzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans.

Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo?

play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

últimas noticias

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Hace 5 minutos
Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Hace 11 minutos
La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Hace 13 minutos
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Hace 31 minutos
La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Hace 39 minutos