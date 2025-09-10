José C. Paz: la dolorosa despedida al ciclista que murió tras ser atropellado por un remisero

Los familiares de Cristian Granado le dedicaron unas sentidas palabras al enterarse de la tragedia. “Te voy a recordar como el mejor papá del mundo”, indicó su hija.

Luego de la trágica muerte de Cristian Granado, el ciclista que fue atropellado por un remisero en José C. Paz, la familia de la víctima lo despidió en redes sociales con sentidos mensajes y fotos que marcaron lo querido que era por su familia.

En una misma publicación, todos sus allegados dejaron mensajes de despedida. Su pareja, Karen, publicó: “Te voy a recordar como el mejor papá del mundo. Siempre para nosotros. Te voy a extrañar toda la vida. Pero sé que nos vamos a reencontrar. Te amo. Volá alto”.

“No lo puedo creer, hermano, te vi ayer con tu familia. Qué tristeza, no lo puedo creer. Ojalá fuera un mal sueño”, le escribió uno de sus amigos. Otro de ellos le escribió: “El mejor de todos siempre, un amigo incondicional y un papá increíble”.

El hombre trabajaba en una mueblería llamada Muebles populares en el barrio y fabricaba distintas piezas y las vendía. Además, estaba en pareja hace 14 años y hace tres años había sido papá de su primer hijo.

Un conductor de aplicación embistió por la espalda a un ciclista este lunes por la tarde en el barrio Villa Iglesias de la localidad bonaerense de José C. Paz, lo arrastró varios metros con el auto y luego huyó .

El vehículo, un Ford Fiesta gris plata, circulaba en contramano al momento de impactar a la víctima en la intersección de las calles Girondo y Félix Iglesias, a escasas cuadras de la Ruta Nacional 197.

El ciclista, identificado como Cristian Alejandro Granado, de 34 años y padre de un niño de 3, regresaba a su casa tras compartir el almuerzo con su familia, cuando fue atropellado por el vehículo. En la grabación de las cámaras de seguridad de la zona, se observa el momento exacto en que quedó bajo la rueda trasera del auto y fue arrastrado varios metros.

Tras ese impactante episodio, el conductor descendió y, aunque pudo asistirlo, corrió el cuerpo al costado del asfalto y escapó del lugar, a pesar de los gritos de vecinos que intentaron detenerlo. Varias personas corrieron a auxiliar al ciclista, pero este murió en el acto producto de las graves lesiones.

El conductor huyó a gran velocidad con una pasajera a bordo, a quien le permitió bajar del auto recién cuatro cuadras más adelante, según declararon testigos.