10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

José C. Paz: la dolorosa despedida al ciclista que murió tras ser atropellado por un remisero

Los familiares de Cristian Granado le dedicaron unas sentidas palabras al enterarse de la tragedia. “Te voy a recordar como el mejor papá del mundo”, indicó su hija.

Por
Los familiares del ciclista lo despidieron. 

Los familiares del ciclista lo despidieron. 

Redes sociales

Luego de la trágica muerte de Cristian Granado, el ciclista que fue atropellado por un remisero en José C. Paz, la familia de la víctima lo despidió en redes sociales con sentidos mensajes y fotos que marcaron lo querido que era por su familia.

Te puede interesar:

Pánico en Mendoza: así ingresaba la adolescente armada al colegio

En una misma publicación, todos sus allegados dejaron mensajes de despedida. Su pareja, Karen, publicó: “Te voy a recordar como el mejor papá del mundo. Siempre para nosotros. Te voy a extrañar toda la vida. Pero sé que nos vamos a reencontrar. Te amo. Volá alto”.

Cristian

“No lo puedo creer, hermano, te vi ayer con tu familia. Qué tristeza, no lo puedo creer. Ojalá fuera un mal sueño”, le escribió uno de sus amigos. Otro de ellos le escribió: “El mejor de todos siempre, un amigo incondicional y un papá increíble”.

El hombre trabajaba en una mueblería llamada Muebles populares en el barrio y fabricaba distintas piezas y las vendía. Además, estaba en pareja hace 14 años y hace tres años había sido papá de su primer hijo.

Un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar

Un conductor de aplicación embistió por la espalda a un ciclista este lunes por la tarde en el barrio Villa Iglesias de la localidad bonaerense de José C. Paz, lo arrastró varios metros con el auto y luego huyó.

El vehículo, un Ford Fiesta gris plata, circulaba en contramano al momento de impactar a la víctima en la intersección de las calles Girondo y Félix Iglesias, a escasas cuadras de la Ruta Nacional 197.

El ciclista, identificado como Cristian Alejandro Granado, de 34 años y padre de un niño de 3, regresaba a su casa tras compartir el almuerzo con su familia, cuando fue atropellado por el vehículo. En la grabación de las cámaras de seguridad de la zona, se observa el momento exacto en que quedó bajo la rueda trasera del auto y fue arrastrado varios metros.

Tras ese impactante episodio, el conductor descendió y, aunque pudo asistirlo, corrió el cuerpo al costado del asfalto y escapó del lugar, a pesar de los gritos de vecinos que intentaron detenerlo. Varias personas corrieron a auxiliar al ciclista, pero este murió en el acto producto de las graves lesiones.

El conductor huyó a gran velocidad con una pasajera a bordo, a quien le permitió bajar del auto recién cuatro cuadras más adelante, según declararon testigos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Máxima tensión en Mendoza: una alumna entró a un colegio con un arma y disparó al menos tres veces

play

Mendoza: fingió una discapacidad para distraer al vendedor y robó una vinería

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar.

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar

El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Imputaron a un reconocido deportista argentino por el robo de casi 100 vacas.

Imputaron a un reconocido deportista argentino por el robo de casi 100 vacas

play

Intentaron otro "Robo del Siglo" en Escobar, pero los descubrieron: planeaban robar un banco Nación

Rating Cero

La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre.
play

Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

Rossello contó toda la interna en Luzu TV 

Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

El llamativo vestido de Evangelina Anderson.

Con un look mexicano: Evangelina Anderson lució un vestido gris metalizado extra ajustado

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

Úrusla y el Chino tendrán su primer hijo.

La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó

últimas noticias

En Villa Giardino, cada rincón se combina lo simple con lo pintoresco, en un entorno que parece pensado para bajar un cambio.

Artesanos, sabores y naturaleza: el destino maravilloso de Córdoba para conocer

Hace 6 minutos
El policía en el interior de la escuela de Mendoza. 

El tenso momento entre un policía y la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "No, corazón, no"

Hace 10 minutos
Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

El ingrediente secreto para hacer un budín de pan esponjoso y sabroso

Hace 10 minutos
Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Una famosa cocinera e influencer reveló el truco para guardar las verduras de hojas verdes

Hace 13 minutos
Alarma en la escuela secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Alarma en las secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Hace 13 minutos