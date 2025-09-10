IR A
Revelado: cuál fue el motivo por el cual se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin

Cada separación se convierte en un tema de conversación que mezcla emociones, expectativas y la mirada del público.

Mimi dió a conocer los motivos detrás de esta ruptura

Las relaciones de figuras públicas siempre despiertan interés y curiosidad, sobre todo cuando involucran a personalidades del mundo del espectáculo y la música. Los seguidores y medios suelen estar atentos a cada novedad, buscando entender los factores que influyen en la vida sentimental de estos artistas.

Las rupturas generan preguntas sobre los motivos detrás de las decisiones, sin importar la trayectoria o el tiempo compartido. En esta ocasión, fue Mimi Alvarado quien decidió romper el silencio y reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre las razones que llevaron a Cande Tinelli y Coti Sorokin a la ruptura.

Por qué se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin según Mimi Alvarado

Cande Tinelli sobre Coti Sorokin y el matrimonio
La influencer reflexionó sobre las relaciones de pareja y la convivencia.

La separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin sigue generando repercusiones, y esta vez fue Mimi Alvarado quien decidió hablar y aportar detalles desconocidos sobre los motivos que habrían llevado al fin de la pareja.

En diálogo con Pronto, la pareja de Luciano ‘el Tirri’ fue directa: “Como yo la conozco a Cande, yo le dije: ‘¿Vos te vas a casar? Vas a durar dos meses casada’”. Mientras tanto, Matías Vázquez añadió: “A mí me dijeron que él la volvió loca a ella”.

Mimi aclaró: “No, lo que pasa es que Coti era algo machista, a él le molestaba un poco cómo Cande a veces se cambiaba y después ella abrió los ojos, despertó y dijo basta ”. Sobre la existencia de maltrato, explicó: “ No sé si la trataba mal, no, delante mío nunca hubo un destrato, pero sí era muy celoso y Cande también era celosa. Creo que ella se cansó de ese control, con la ropa y demás. Hay otras internas, pero no las voy a decir.

