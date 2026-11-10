El papa León XIV saludó desde el balcón del Arzobispado de Córdoba: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo"

En el marco de su visita a la provincia de Córdoba, el papa León XIV saludó a los fieles que se encontraban en las inmediaciones del Arzobispado de la ciudad. Salió al balcón y envió un fuerte mensaje: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo".
El Sumo Pontífice llegó pasadas las 12:30 del mediodía al edificio de la arquidiócesis y se asomó para reconocer a una multitud que desbordó las calles de la zona del Patio Olmos. "Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme", expresó.
En el marco de su visita a la provincia de Córdoba, el papa León XIV saludó a los fieles que se encontraban en las inmediaciones del Arzobispado de la ciudad. Salió al balcón y envió un fuerte mensaje: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo".
En una breve salida pública, el Sumo Pontífice comentó: "Un saludo a todos en este día de fiesta. demos gracias a dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así miren cuantos han venido a las calles, gracias por acogerme y este saludo".
"Demos gracias a Dios por el don de la vida, de este entusiasmo y por el don de los jóvenes. Por el don de poder estar unidos, siempre convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo", enfatizó durante su breve discurso.
Por último, señaló: "Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente: sigan viviendo con fe. Dios bendiga a toda córdoba y que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes".