El papa León XIV saludó desde el balcón del Arzobispado de Córdoba: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo" El Sumo Pontífice llegó pasadas las 12:30 del mediodía al edificio de la arquidiócesis y se asomó para reconocer a una multitud que desbordó las calles de la zona del Patio Olmos. "Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme", expresó. Por Agregar C5N en









En el marco de su visita a la provincia de Córdoba, el papa León XIV saludó a los fieles que se encontraban en las inmediaciones del Arzobispado de la ciudad. Salió al balcón y envió un fuerte mensaje: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo".

En una breve salida pública, el Sumo Pontífice comentó: "Un saludo a todos en este día de fiesta. demos gracias a dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así miren cuantos han venido a las calles, gracias por acogerme y este saludo".

"Demos gracias a Dios por el don de la vida, de este entusiasmo y por el don de los jóvenes. Por el don de poder estar unidos, siempre convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo", enfatizó durante su breve discurso.

AHORA | El Papa, desde el balcón del Arzobispado: "Unidos podemos lograr todo"



Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/1j7aaREAzh — C5N (@C5N) November 10, 2026 Por último, señaló: "Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente: sigan viviendo con fe. Dios bendiga a toda córdoba y que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes".