10 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras la Santa Misa en Córdoba, León XIV recorrió la ciudad en el papamóvil y salió al balcón

Luego de haber estado frente a miles de fieles, el Santo Padre circuló por la capital cordobesa con el vehículo papal y regresó al Arzobispado, donde dio un breve discurso.

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El papa León sigue su recorrido.

El papa León sigue su recorrido.

El papa León XIV finalizó la Santa Misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) frente a miles de personas, circuló por la ciudad de Córdoba en el papamóvil y llegó al Arzobispado, donde salió al balcón y saludó a los fieles con un breve discurso.

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Al igual que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, brindó una misa para las miles de personas que estaban en el lugar, muchos había acampado desde el día anterior para poder estar cerca del Santo Padre.

Al finalizar, se subió al papamóvil y comenzó a circular por la capital de la provincia junto a todo su equipo. Tras la breve pasada, ingresó al Arzobispado y dijo unas palabras a los fieles: “Un saludo a todos en este día de fiesta. Demos gracias a dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así miren cuantos han venido a las calles, gracias por acogerme y este saludo”.

“Demos gracias a dios por el don de la vida, de este entusiasmo, de los jóvenes. Por el don de poder estar unidos, unidos todos siempre convencidos que estamos unidos, cuando estamos unidos podemos lograr todo. Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo con fe, Dios bendiga a toda Córdoba y la que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes”, concluyó.

La agenda del papa León XIV en Argentina este martes 10 de noviembre

A las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

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