El cálido encuentro del papa León XIV con Julieta Maldonado, la joven cordobesa con "piel de cristal"

La influencer, conocida como La Güera, lleva años concientizando sobre la epidermólisis bullosa distrófica, una enfermedad genética poco frecuente que padece.

El encuentro del papa León XIV con La Güera, antes de la misa en FAdeA.

En su visita a Córdoba , el papa León XIV tuvo un cálido encuentro con Julieta Maldonado , la joven cordobesa que padece la enfermedad conocida como “piel de cristal” y que desde hace años impulsa la concientización sobre su tratamiento.

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La influencer, conocida como La Güera, diagnosticada con epidermólisis bullosa distrófica, vivió un momento especial cuando apenas arribó al predio para celebrar la misa multitudinaria en FAdeA el Santo Padre se acercó a saludarla y compartió unos minutos con ella.

La chica de 28 años estuvo acompañada por su madre, y ambas intercambiaron algunas palabras con el Papa , una escena que se destacó entre los primeros momentos de su visita a Córdoba.

Bien temprano, La Güera, había publicado en sus redes sociales que se dirigía al predio para conocer al Santo Padre, ansiosa por el encuentro que finalmente se dio. "Allá vamos, Papa" , escribió.

Julieta Maldonado fue diagnosticada con epidermólisis bullosa , una enfermedad genética que provoca una extrema fragilidad en la piel, más conocida como “piel de cristal”, quienes tienen esta condición pueden desarrollar ampollas y lesiones incluso ante roces leves.

En sus redes sociales, La Güera comparte, día a día, su experiencia para que más personas conozcan la enfermedad. Su historia logró llegar a miles de usuarios que siguen sus publicaciones, convirtiéndose en una de las principales voces para dar a conocer la realidad de las personas que viven con esta enfermedad.

Durante un encuentro organizada por la Dirección General de Discapacidad de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, destinada a generar conciencia sobre esta condición, compartió su experiencia personal y los desafíos cotidianos que implica convivir con la enfermedad.

“Cuando era chica me decían que iba a ser un inútil prácticamente, que no iba a poder hacer nada. Pero mi abuela, mis tías, mis primas, siempre me ponían cosas para hacer. Hoy puedo decir que soy feliz porque me di cuenta de que hice muchas cosas sola, hasta trabajo, que nunca pensé que pudiera hacerlo”, expresó.

Qué es la enfermedad de "piel de cristal"

La epidermólisis bullosa distrófica es una enfermedad genética que provoca la formación de ampollas y heridas en la piel ante mínimos roces o traumatismos.

Según datos difundidos por la Fundación Debra y Prodanea, en Córdoba unas 73 personas conviven con esta condición.