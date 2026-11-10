10 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El cálido encuentro del papa León XIV con Julieta Maldonado, la joven cordobesa con "piel de cristal"

La influencer, conocida como La Güera, lleva años concientizando sobre la epidermólisis bullosa distrófica, una enfermedad genética poco frecuente que padece.

Por
El encuentro del papa León XIV con La Güera

El encuentro del papa León XIV con La Güera, antes de la misa en FAdeA.

En su visita a Córdoba, el papa León XIV tuvo un cálido encuentro con Julieta Maldonado, la joven cordobesa que padece la enfermedad conocida como “piel de cristal” y que desde hace años impulsa la concientización sobre su tratamiento.

leon xiv saludo desde el balcon del arzobispado: cuando estamos unidos podemos lograr todo
Te puede interesar:

León XIV saludó desde el balcón del Arzobispado: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo"

La influencer, conocida como La Güera, diagnosticada con epidermólisis bullosa distrófica, vivió un momento especial cuando apenas arribó al predio para celebrar la misa multitudinaria en FAdeA el Santo Padre se acercó a saludarla y compartió unos minutos con ella.

La chica de 28 años estuvo acompañada por su madre, y ambas intercambiaron algunas palabras con el Papa, una escena que se destacó entre los primeros momentos de su visita a Córdoba.

View this post on Instagram

Bien temprano, La Güera, había publicado en sus redes sociales que se dirigía al predio para conocer al Santo Padre, ansiosa por el encuentro que finalmente se dio. "Allá vamos, Papa", escribió.

Quién es Julieta Maldonado, la joven que saludó al Papa

Julieta Maldonado fue diagnosticada con epidermólisis bullosa, una enfermedad genética que provoca una extrema fragilidad en la piel, más conocida como “piel de cristal”, quienes tienen esta condición pueden desarrollar ampollas y lesiones incluso ante roces leves.

En sus redes sociales, La Güera comparte, día a día, su experiencia para que más personas conozcan la enfermedad. Su historia logró llegar a miles de usuarios que siguen sus publicaciones, convirtiéndose en una de las principales voces para dar a conocer la realidad de las personas que viven con esta enfermedad.

Durante un encuentro organizada por la Dirección General de Discapacidad de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, destinada a generar conciencia sobre esta condición, compartió su experiencia personal y los desafíos cotidianos que implica convivir con la enfermedad.

“Cuando era chica me decían que iba a ser un inútil prácticamente, que no iba a poder hacer nada. Pero mi abuela, mis tías, mis primas, siempre me ponían cosas para hacer. Hoy puedo decir que soy feliz porque me di cuenta de que hice muchas cosas sola, hasta trabajo, que nunca pensé que pudiera hacerlo”, expresó.

Qué es la enfermedad de "piel de cristal"

La epidermólisis bullosa distrófica es una enfermedad genética que provoca la formación de ampollas y heridas en la piel ante mínimos roces o traumatismos.

Según datos difundidos por la Fundación Debra y Prodanea, en Córdoba unas 73 personas conviven con esta condición.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León sigue su recorrido.

Tras la Santa Misa en Córdoba, León XIV recorrió la ciudad en el papamóvil y salió al balcón

una multitud acompana al papa leon xiv en cordoba: de la misa en fadea a su paso por el arzobispado

Una multitud acompaña al papa León XIV en Córdoba: de la misa en FAdeA a su paso por el Arzobispado

play

La homilía completa del papa León XIV en su multitudinaria misa en Córdoba

play

León XIV evocó al papa Francisco en Córdoba: "Los pobres tienen necesidad de Dios"

María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula nació en Santiago del Estero en 1739.

La historia de Mama Antula, la primera santa argentina que mencionó el Papa

El Cura Brochero el santo argentino que predicó a Dios en Córdoba. 
play

Quién fue el Cura Brochero, el santo argentino que León XIV recordó durante su homilía

Rating Cero

 Smith y De Niro fueron pareja desde 1988 hasta 1996.

Se reveló la causa de muerte de Toukie Smith, expareja de Robert De Niro

Se trata de la actriz Dora Mils. 

Murió la reconocida actriz Dora Mils a los 95 años

¿Qué famosos fueron al VIP?

Dos famosas no respetaron el código de vestimenta en la Santa Misa de León XIV: "Fueron de rosa y celeste"

Valeria Mazza destacó con su look total black.

Total black: cómo fue el look de Valeria Mazza que sigue marcando tendencia

Por este motivo aparecieron rumores de separación entre María Becerra y J Rei.

Por qué María Becerra atravesó rumores de separación con J Rei: ¿fue real?

La actriz y el cantante blanquearon su romance a principios de año.

Gimena Accardi respondió a las críticas por su diferencia de edad con Seven Kayne: "El famoso patriarcado"

últimas noticias

León XIV saludó desde el balcón del Arzobispado: Cuando estamos unidos podemos lograr todo

León XIV saludó desde el balcón del Arzobispado: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo"

Hace 53 minutos
 Smith y De Niro fueron pareja desde 1988 hasta 1996.

Se reveló la causa de muerte de Toukie Smith, expareja de Robert De Niro

Hace 54 minutos
El papa León sigue su recorrido.

Tras la Santa Misa en Córdoba, León XIV recorrió la ciudad en el papamóvil y salió al balcón

Hace 1 hora
La delegación argentina que pidió frenar a Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno volvió a exigir el freno de la explotación petrolera británica en Malvinas

Hace 1 hora
Una multitud acompaña al papa León XIV en Córdoba: de la misa en FAdeA a su paso por el Arzobispado

Una multitud acompaña al papa León XIV en Córdoba: de la misa en FAdeA a su paso por el Arzobispado

Hace 1 hora