12 de noviembre de 2026 Inicio
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Se viene el Black Week Mayorista con descuentos de hasta 40% en alimentos, bebidas y limpieza: cuándo y dónde comprar

Del 16 al 23 de noviembre, unos 200 comercios de todo el país ofrecerán promociones en productos de consumo masivo, con opciones de compra presenciales y online. Los beneficios también alcanzarán perfumería, frescos y congelados, aunque cada negocio definirá sus propias ofertas.

Martín Talavera
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Martín Talavera
El Black Week Mayorista ofrecerá descuentos de hasta 40% en alimentos y bebidas.

El Black Week Mayorista ofrecerá descuentos de hasta 40% en alimentos y bebidas.

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Con el objetivo de impulsar las ventas y ampliar el acceso a productos básicos, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) realizará el último Black Week Nacional Mayorista del año entre el 16 y el 23 de noviembre, con promociones en unos 200 comercios de todo el país, tanto en sus sucursales físicas como en sus canales digitales.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
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La iniciativa aparece en un escenario de consumo debilitado. Un informe de la consultora Scentia citado por CADAM registró en septiembre una baja de 1,2% interanual y de 1% frente a agosto, mientras que el balance acumulado entre enero y septiembre mostró una retracción de 2,7% en el volumen de ventas.

En el circuito mayorista, las ventas retrocedieron 6,7% respecto de agosto y, en la comparación interanual, las mayores bajas se registraron en bebidas sin alcohol (21,1%), higiene y cosmética (9%) y perecederos (8,6%), mientras que la categoría alimentación avanzó 3% en ese período, según los datos difundidos por la entidad.

Armando Eugenio Farina, vicepresidente primero de CADAM, explicó a C5N que no habrá una promoción única para todo el canal. "Cada mayorista pacta con las marcas y empresas de su región y nacionales y le suma sus propias ofertas", detalló sobre la modalidad de adhesión para esta semana de promociones.

La campaña de descuentos mayoristas se realizará del 16 al 23 de noviembre en todo el país.

La campaña de descuentos mayoristas se realizará del 16 al 23 de noviembre en todo el país.

También habrá alternativas de financiación en algunos comercios, con hasta tres cuotas sin interés mediante tarjetas seleccionadas, como Naranja. Farina explicó que la campaña se realiza en la tercera semana del mes porque para entonces ya cerraron los resúmenes de las tarjetas y el vencimiento de esas compras queda para diciembre, con la intención de que los clientes puedan aprovechar esta alternativa de pago.

Cómo funcionará el último Black Week Mayorista de 2026

Los descuentos serán de hasta 40% y alcanzarán a rubros de consumo cotidiano, como comestibles, limpieza, perfumería, bebidas, productos frescos y congelados, aunque el porcentaje final dependerá de los acuerdos que cada establecimiento cierre con fabricantes y proveedores y de las promociones propias que decida agregar en cada local.

Las compras podrán concretarse en los puntos de venta físicos y, en los casos que cada empresa disponga, por sus plataformas online. La propuesta tendrá alcance nacional y reunirá a unos 200 comercios adheridos, con condiciones que podrán variar entre sucursales y canales digitales, según informó la cámara organizadora.

200 supermercados mayoristas participarán de la Balck Week Nacional.

200 supermercados mayoristas participarán de la Balck Week Nacional.

El listado de la sección de promociones mayoristas de CADAM, dentro del sitio oficial de la entidad, permite ubicar los establecimientos por provincia y localidad, aunque Farina advirtió que la nómina no contempla a todos los participantes: algunos mayoristas también se sumarán, pero no aparecen en la web.

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