Masacre en Villa Crespo: quién era Laura Leguizamón, la mujer que habría asesinado a su familia y se suicidó

En tanto, el hombre era un especialista en el mercado de granos y corredor de Granar. "Es alguien que conocen mucho los periodistas económicos. Era licenciado con una especialidad agropecuaria y alguien de consultas en temas de mercado de granos. Era licenciado con una especialidad agropecuario", expresó el periodista Paulo Kablan en Argenzuela, por C5N.

"Los peritos lograron determinar la secuencia de la muerte y según la investigación, la triple asesina es la madre de la familia. Lograron determinar que la mujer murió en el baño después de haberse clavado un cuchillo en el pecho, que no tiene signos defensivos. Tampoco encontraron signos defensivos en su marido. Presumiblemente, fue atacado mientras dormía", reveló el periodista Leo García en El Diario, por C5N.

En la hipótesis que están manejando por estas horas, luego la mujer habría asesinado a los dos adolescentes de 12 y 15 años. Uno de ellos fue encontrado en el ingreso de la vivienda por la empleada que llegó a trabajar al mediodía. "El ataque a los chicos en la habitación antes de ir a la escuela, con heridas cortantes, heridas defensivas y por la espalda. Uno de ellos logra escapar pero cae muerto en el acceso al departamento", detalló el periodista.

La principal hipótesis en torno a la masacre ocurrida en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo apunta a Laura Leguizamón, la madre de la familia, como la autora de los asesinatos.

La mujer, de 50 años, habría matado a su esposo, Bernardo Adrián Seltzer (53) años mientras dormía y luego a sus hijos Ian e Ivo, de 15 y 12, respectivamente, para luego terminar con su vida.

En una de las últimas publicaciones en su perfil de Instagram, del 27 de febrero en el parque acuático Aquopolis de Mar del Plata, Leguizamón escribió: "366 días al año con los chicos. 50 años. Y entera. . Con sueño hace 15 años. Pero acá estoy. Firme junto al pueblo. Siempre les digo a mis hijos...Que bueno nací en Lanús y no me ahogo en un vaso de agua".

Embed - Laura Leguizamon on Instagram: "366 días al año con los chicos. 50 años. Y entera. . Con sueño hace 15 años. Pero acá estoy. Firme junto al pueblo. Siempre les digo a mis hijos...Que bueno nací en Lanús y no me ahogo en un vaso de agua. "