Masacre de Monte: empiezan los alegatos contra los cuatro policías bonaerenses acusados

En el juicio, un jurado popular juzga a los oficiales Leandro Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibañez y al excapitán Rubén Alberto García, todos acusados de ser autores de los homicidios de Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Aníbal Sansone y Camila López, y de herir gravemente a Rocío Quagliariello.

Los alegatos empezarán con la presentación del Ministerio Público, seguirán con la de la querella la abogada Dora Bernardez representante de las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinante de las familias Sansone y López; el letrado Ricardo Minoli a la familia Quagliarello; y finalmente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representado por las abogadas Bárbara Juárez y Agustina Lloret.

Finalmente, cerrarán los alegatos los abogados Marcelo Di Siervi, representante legal de Ecilapé, y Guillermó Baqué, defensor de Monreal, Ibañez y García.

Habló Rubén Alberto García, uno de los cuatro imputados

El excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García, uno de los cuatro acusados por la denominada "Masacre de Monte", en la que cuatro chicos murieron tras una persecución policial y posterior choque, dijo esta mañana, al declarar en el juicio por jurados que se lleva adelante por el caso, que quiso identificar al auto en el que viajaban las víctimas porque vio "un chico con gorrita" y que, al ver que no se detenía, disparó porque pensó que le "iban a tirar".

"Leandro Ecilapé me muestra a un pibe de gorra blanca en un Fiat 147 que no saludó al patrullero. Decidimos identificarlo pero siguió. Alcanzo a ver la puerta del acompañante del 147 abriéndose. Ahí me jugaba que me iban a tirar. Extraigo mi arma reglamentaria, le tiro de costado para que detenga", sostuvo García esta mañana ante el jurado popular y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, quien modera el debate.

Masacre de Montes: quiénes declararon en la sexta audiencia

Durante la última jornada, los policías Monreal e Ibañez pidieron declarar y sostuvieron que las víctimas quisieron “matar” y “atropellar” con el auto a uno de ellos, en un intento por deslindar sus responsabilidades en lo sucedido.

Monreal fue el único de los dos policías que admitió haber disparado contra el auto Fiat 147 en el que iban las víctimas. “El Fiat 147, haciendo caso omiso a mi alerta, me quiere matar. Intenté tirarme para atrás y efectúo dos disparos hacia las ruedas. Jamás quise lastimar a alguien y lamento lo que pasó”, relató.

Por su parte, Ibañez, visiblemente nervioso, contó su versión de lo sucedido ese día, cuando manejaba un móvil policial y otros agentes le pidieron apoyo para detener el Fiat 147.

“Los cruzamos y se da a la fuga el auto. Cuando vienen hacia mí, freno y veo que vienen a 50 metros. Se baja Monreal, los quiere detener y veo que nos quieren chocar. Atino a atajarme, pensé que me va a chocar a mí. Mi trabajo fue hacer un cerrojo y nada más”, aclaró Ibañez, quien agregó que “nunca se bajó del móvil”, que no se hizo el “superhéroe” y que “jamás” efectuó un disparo contra el Fiat 147.

Anteriormente, habían declarado en la audiencia el perito balístico Lucas Basanta, el perito informático José Luis Sánchez y la médica Karina Cinquegrani, que atendió a Rocío Quagliarello, la única sobreviviente del hecho, en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Cómo fue la denominada Masacre de San Miguel del Monte

Ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos pertenecientes a la comisaría de la ciudad bonaerense persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.

Los cinco chicos escuchaban música cuando oficiales de la policía bonaerense comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.

A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta.

Por otra parte, la causa está desdoblada y otros 19 policías bonaerenses irán a otro juicio, sin jurado popular, “por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”, aunque todavía no fue estipulada una fecha para el comienzo de ese debate.