Más ajuste en el Conicet: otorgó 600 becas doctorales en vez de las 1.300 anunciadas en 2023

Quiénes tuvimos la ¿suerte? de entrar, no tenemos nada que festejar. Dado este recorte en los ingresos quedan afuera un montón de compañeros y compañeras que no solo lo merecen. Si no, que su no incorporación es un daño irreparable para la sociedad Argentina del futuro. https://t.co/SnJL2VC3jU