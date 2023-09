Más de 30 escuelas privadas podrían cerrar en la provincia de Buenos Aires por falta de pago

La autoridad educativa profundizó en la crisis que atraviesa el establecimiento y reclamó: “Las subvenciones deberían repartirse por igual, el 20% de ese total nos tenemos que manejar como empresa privada y nos exigen como una escuela”.

“Ya elevamos carpetas y hablado con directores, pero no tenemos respuesta. Me piden que aumente salarios, y eso mata a las familias. Lo que se traduce en matar el colegio”, denunció.

Sapere comentó que su escuela no recibe ningún tipo de subvención del Estado y que no tiene nada que ver con la Iglesia. “En los 90’ nos decían que no había presupuesto. Como fuimos creciendo, durante 10 años no lo pedimos porque preferíamos que lo usara alguien que lo necesitara", narró en diálogo con C5N.

"Pero en la pandemia pedimos ATP y nos dimos cuenta que deberíamos haberlo pedido siempre, finalmente no lo recibimos porque estábamos cambiando de propietario y teóricamente no teníamos antigüedad para lo que hacía a la burocracia del trámite”, cerró.