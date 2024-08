Marley, ante la denuncia en su contra por abuso: "Es un relato mentiroso y fantasioso"

En el programa LAM, el conductor Ángel de Brito se comunicó con Marley para que realizara su descargo tras la denuncia. Sorprendido por la viralización del caso, indicó tras una respuesta vía Whatsapp que "no sabía nada" y que se enteró por De Brito.

"Es un relato mentiroso y fantasioso. Plagado de falsedades. Hay una intención económica. Mañana me pongo a disposición de la justicia. Voy a denunciarlo penalmente", contestó Marley, tras la acusación.

El caso habría ocurrido hace 27 años y cuenta con detalles muy graves: "Colocó en mi nariz una sustancia que se llama Popper, mientras me convencía de tener sexo en el jacuzzi y yo me me desmayé". El denunciante hoy tiene 44 años, vive en el exterior y viajó especialmente al país para realizar la denuncia.

Embed Marley: "Es un relato malisioso y fantasioso" pic.twitter.com/dWTbWEPZdp — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 28, 2024

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

El relato de la chica o chico.

Lesiones físicas en zona genital.

Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

Juegos sexuales inapropiados.

Retraimiento.

Problemas con el control de esfínteres.

Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.