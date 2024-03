Mariana Enriquez contó el acoso violento que recibe cuando opina de Javier Milei

“¿Cree que Milei, con su motosierra al estilo de La matanza de Texas, es un villano autoconsciente?”, le preguntó el periodista en el reportaje, a lo que Enriquez indicó: “No, yo creo que él se cree un superhéroe y que los villanos son los otros. Como Batman, un superhéroe oscuro, o Iron Man, un empresario que vendía armas. La motosierra es para recortar el Estado. Ganó las elecciones, y aunque es legítimo, demuestra que la democracia no es garantía de nada. Más que el personaje, me inquieta el giro reaccionario de la sociedad que lo ha elegido”.

Ante esta opinión sobre política, la escritora comenzó a ser el blanco de comentarios agresivos en sus redes sociales y decidió hacer captura de los mismos y compartirlos en una publicación en Instagram, de acuerdo con una nota de SomosTélam. "Esto es apenas una muestra de los comentarios", agregó.

“No lo pongo para victimizarme porque no me importa mucho: si digo no quiero opinar de Milei me tratarán de facha y cobarde que no quiere comprometerse es lo mismo. Es nomás para mostrarles que exponerse opinando no solo sobre Milei sino sobre izquierda, derecha, progresismo, lo que sea genera respuesta agresivas y para no juzgar a quien no quiera hacerlo, porque no todo el mundo quiere que le digan, como acá, que los militares violaron no solo a mujeres sino también a animales”, reflexionó.