Rafael Bielsa reveló a qué no va a renunciar nunca Javier Milei

“Jamás me imaginé que iba a llegar a ser Presidente de la República Argentina”, aseguró en diálogo con Alejandro Bercovich en La Ley de la Selva por C5N y lo describió: “Javier tiene un nivel bajo de aceptación a la contrariedad y no es un tipo que acepte fácilmente que lo contradigan, ni un argumentador ni mucho menos la realidad y ahí tenemos el problema cuando quien lo contradice es la realidad”.

Por otro lado, quien fue presidente Ejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000 entre 2013 y 2017, consideró que la llegada de libertario a la Presidencia de la Nación “es un extraordinario síntoma de nuestro malestar o nuestra enfermedad”.

El análisis económico de Rafael Bielsa sobre la economía que implementará Javier Milei

En medio de la polémica sobre el aumento de sueldos del Ejecutivo, Rafael Bielsa consideró que “es irrelevante”. “En estas magnitudes creo que no ha habido ninguna trampa, no lo quisieron engañar, fue una cosa que operó, algunos se dieron cuenta y otros esperaron a ver si pasaba y no pasó”, sostuvo en C5N.

Y analizó: “No se construye el liderazgo mandando en cana. Toda esta sobreactuación patética de lo hecho, que el ministro se entere por televisión, a mí me resulta dolorosa. Porque es pan para hoy, hambre para mañana y no concita simpatía en ningún sector de la población”.

Por otro lado, al conocerlo a Javier Milei desde el ámbito laboral que compartieron, el exministro aseguró que al jefe de Estado “no le interesa la política productiva”. “Él sospecha la política exterior, intuye que hay una cosa que se llama el mundo. Lo que él está mostrando son las primeras imágenes del naufragio”, agregó.

En ese sentido, analizó que en lo que respecto al futuro del país “Javier no va a renunciar al superávit fiscal”. “Cueste lo que costare, no va a renunciar. Va a seguir apretando a las provincias porque lo que está en juego es como su alma”, sentenció.