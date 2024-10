El alarmante mensaje de Coscu en redes sociales: "No tengo ni ganas de salir de mi casa"

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Coscu sorprendió a todos al escribir: "Cancelado el stream de hoy porque soy un inútil y me sale todo mal. Solo les pido perdón, no sé a quién quiero engañar, tengo mucha presión encima y no me salen las cosas bien". De esta manera, dejó a sus seguidores boquiabiertos tras hablar tan mal de él mismo públicamente.