Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados Se trata de un trabajador de prensa y una mujer, que debieron ser asistidos. "Cuando estamos solos, se aprovechan de nosotros", advirtió una manifestante. Por







Hubo represión frente al Congreso.

Al menos dos personas fueron golpeadas por el personal de seguridad en las inmediaciones del Congreso en el marco de una nueva marcha de jubilados que se realiza los miércoles para exigir un aumento en los haberes y el bono mensual.

El periodista Bernardo Magnago advirtió en el móvil desde los alrededores del Congreso en Argenzuela, por C5N, que dos personas fueron agredidas en la movilización de los jubilados y detalló que se trata de "un joven trabajador de prensa y una señora mayor, que fue atendida por sus compañeros. No terminan de reaccionar". Además, los manifestantes marcaron que fueron atacados con un casco.

En tal sentido, subrayó el megaoperativo en la zona: "El tránsito está cerrado porque los alrededores del Congreso están vallados. El operativo de la Policía es impresionante, con una enorme cantidad de efectivos de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la Prefectura. Las personas que están acá dijeron a la mujer le habría pegado un prefecto".