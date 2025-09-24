24 de septiembre de 2025 Inicio
Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados

Se trata de un trabajador de prensa y una mujer, que debieron ser asistidos. "Cuando estamos solos, se aprovechan de nosotros", advirtió una manifestante.

Hubo represión frente al Congreso.

Al menos dos personas fueron golpeadas por el personal de seguridad en las inmediaciones del Congreso en el marco de una nueva marcha de jubilados que se realiza los miércoles para exigir un aumento en los haberes y el bono mensual.

 Los cadáveres de las 2 jóvenes y la menor de edad fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela.
Alarma por el aumento de femicidios, al menos 167 casos en lo que va de 2025

El periodista Bernardo Magnago advirtió en el móvil desde los alrededores del Congreso en Argenzuela, por C5N, que dos personas fueron agredidas en la movilización de los jubilados y detalló que se trata de "un joven trabajador de prensa y una señora mayor, que fue atendida por sus compañeros. No terminan de reaccionar". Además, los manifestantes marcaron que fueron atacados con un casco.

En tal sentido, subrayó el megaoperativo en la zona: "El tránsito está cerrado porque los alrededores del Congreso están vallados. El operativo de la Policía es impresionante, con una enorme cantidad de efectivos de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la Prefectura. Las personas que están acá dijeron a la mujer le habría pegado un prefecto".

Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados

Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

