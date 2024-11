Marcha del Orgullo 2024: la comunidad LGBTIQ+ sale a las calles a responder los ataques del Gobierno

Argentina cuenta en su historial con algunos hitos que la convirtieron en punta de lanza en conquista de derechos: fue el primer país en Latinoamérica en obtener la legalidad del matrimonio igualitario y vio hacerse realidad la Ley de Identidad de Género, la inclusión de las parejas homoparentales en la Ley de Reproducción Asistida y la promoción del acceso a un empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.

Estas victorias, solo por mencionar algunas, se lograron gracias al trabajo arduo de militantes y referentes que hicieron fuerza para que la sociedad argentina sea, al menos en lo legislativo, más justa. Pero principalmente se materializaron gracias a la presencia en las calles.

Esta edición, en particular, la encuentra en un marco donde existe un Gobierno que expresó en varias ocasiones su rechazo a estas minorías y que avanzó con medidas que ponen en peligro la integridad de las mismas, como se evidenció con la eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad y el Inadi, sumado al reciente recorte presupuestario en programas de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Incluso, pese a seguir vigente la Ley de Empleo Trans, las cifras señalan que en los últimos meses más de 100 personas fueron despedidas de la estructura estatal.

Por eso, la edición 2024 se presenta como la ocasión perfecta para que lesbianas, gays, bisexuales, travestis, personas trans y no binarias puedan defender, en medio de una auténtica fiesta, la permanencia de estos derechos en el país. "¡La calle es nuestra pista de lucha y baile!", rezan las publicaciones en las redes sociales.

Marcha del Orgullo

Un camino con impedimentos

"Esperamos que no haya mas obstáculos que los que ya tuvimos con la quita total de apoyo de parte del Gobierno", expresó Juan Pablo Morino, integrante de la Comisión Organizadora de la marcha, en diálogo con C5N, respecto al desarrollo del evento. Una preocupación que apareció en estos últimos meses fue que desde Nación no se destinó ningún aporte para el evento que, dada su magnitud, supone un importante costo.

"Lo estamos cubriendo con el aporte de empresas y otros organismos como embajadas, que en años anteriores habían participado tímidamente y este año van a estar mas presentes", detalló. Además, en la previa, más de 30 representantes diplomáticos de distintos países firmaron un comunicado en solidaridad con la comunidad ante “el aumento de la hostilidad y la desinformación”.

Otra dificultad con la que se encontraron fue que se negó el escenario que se despliega en el Congreso donde se presentan reconocidos artistas, como ocurrió con Natalia Oreiro en 2023. “A principio de año, desde Derechos Humanos nos dijeron que no hay plata. Por suerte, la Provincia de Buenos Aires nos proveyó el escenario porque sería imposible para las organizaciones que formamos parte de la Comisión, la mayoría sin fines de lucro, poder llevar adelante un evento de esta magnitud”, reveló.

Sumado a esto, aparece el protocolo "antipiquetes" dispuesto por el Ministerio de Seguridad que supone la reducción del espacio físico para quienes se movilizan. Sin embargo, todo parecería indicar que no será un inconveniente, ya que desde la cartera que dirige Patricia Bullrich consideraron a la marcha como "una especie de maratón". "No tienen mucho tacto con las minorías", consideró el activista.

Pese a esto, advirtieron que el desarrollo de la caravana puede verse "más trabado porque el Gobierno decidió cerrar el Congreso con un vallado ciego, algo que no pasó nunca", situación que obligará a los camiones a circular de manera más lenta.

El Congreso pintado con los colores del orgullo en 2023 NA

En tanto, el gobierno de la Ciudad aportó debido a que "existe una ley desde hace unos años que instituyó la Semana del Orgullo, por lo que ya se prevé de un año a otro el presupuesto para instalar el escenario” que se coloca en Plaza de Mayo para el comienzo de la jornada. Aunque “este año obviamente ese presupuesto se ha acotado”, aclaró.

“Para la Ciudad de Buenos Aires, la Marcha del Orgullo es importantísima, es el mayor evento de diversidad del país, viene gente de todas partes. Ya no es la marcha de Buenos Aires, es la marcha nacional en Buenos Aires”, explicó. Incluso, desde hace un tiempo "empezamos a incluir organizaciones del interior haciéndola federal".

Sin embargo, el aspecto económico pasa a un segundo plano si se tiene en cuenta que el panorama para las personas LGBTIQ+ es más complejo. "Cuando tenemos enfrente un Estado que ha recortado al máximo todo lo relacionado con diversidad y que hace todo lo posible por reducir tus derechos, más que nunca tenés que demostrar en la calle que sos fuerte y que no vas a dar ni un paso atrás. Podemos no avanzar como hemos avanzado en otros períodos, pero no hay que dar un paso atrás", sentenció Juan Pablo.

"Hay que hacerse más fuertes en la adversidad que genera este Gobierno, no solamente para la comunidad LGTIQ+. También existen otros grupos que están siendo atacados, como las universidades, los jubilados", recordó. Por este motivo, la convocatoria se amplía: "Están todos invitados a acercarse este sábado, sean de la comunidad o no, porque necesitamos aliados en este momento complicado. Si no nos unimos va a ser difícil contrarrestar alguna de las decisiones que se toman desde arriba".

Pancartas en la Marcha del Orgullo 2023 Télam

Cómo será la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

Como ocurre cada año, el evento tendrá su inicio en Plaza de Mayo, donde desde las 10 se desarrollará una feria en la que participan cientos de emprendedores y artesanos. En esta ocasión la feria se duplicará y tendrá presencia también en la Plaza del Congreso, punto de cierre de la movilización.

En el escenario, de espaldas a la Casa Rosada, ocurrirá la proclamación de las consignas centrales de este año: "No hay libertad sin derechos ni políticas públicas”, “No hay libertad con ajuste y represión” y “¡Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya!”. Además, aparecerán los primeros shows de la jornada: Alan Faboulus, Gatika, Cumbia Dick, Lichi, Natalie Pérez y Taichu serán los artistas encargados de comenzar a darle ritmo a la fiesta

El recorrido a pie comenzará a las 16 junto a las carrozas, que hasta el momento son más de 40, desde ese lugar hasta llegar a la Plaza del Congreso, donde pasadas las 18 se inaugurará el escenario para la lectura de distintos documentos y el reconocimiento a personalidades comprometidas con la lucha LGBTIQ+. Los shows musicales estarán a cargo de Fabian Jara, Vivi Scaliza, Malena Narvay, Ibiza Pareo, Yami Safdie y el gran cierre este año correrá por cuenta de Valeria Lynch.