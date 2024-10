Marcha del Orgullo: cómo será el show de cierre a cargo de Valeria Lynch

La artista tiene una conexión particular con la comunidad que sigue su carrera y cantan sus temas íconos como Baila conmigo, A flor de piel y Mariposa de la noche. “Soy como un icono gay y me encanta. ¡Es mi mejor público! No sé muy bien la razón por la cual me eligieron pero les estoy inmensamente agradecida”, remarcó Lynch en una entrevista al cumplir 40 años de carrera.

Lynch convocó a movilizarse desde las 10 de la mañana en Plaza de Mayo, con la Feria del Orgullo y Escenario con artistas y muchas sorpresas en Instagram.

"Marchamos a las 16h hacia el Congreso donde tendremos un cierre ESPECTACULAR. Gritamos bien fuerte: "No hay libertad sin derechos ni políticas públicas. No hay libertad con ajuste y represión. ¡Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya!", pidió.