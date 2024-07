Macabro: femicida de Catalina Gutiérrez llamó a la mamá de la víctima 8 minutos después de descartar el cuerpo

La mujer le preguntó a Néstor Soto si había visto a su hija ya que el GPS del celular le indicaba que estaba en su casa, pero él no solo lo negó, sino que fingió mirar por la ventana a ver si veía el auto. Además, se puede sumar un sospechoso a la causa.

El emotivo recuerdo de la hermana de Catalina Gutiérrez, la influencer asesinada en Córdoba: "No me dejes nunca sola"

Tres minutos después de eso, un segundo auto estaciona en esa misma esquina y una persona baja y camina en dirección a donde estaba en Renault Clio. Después se ve que dos sombras regresan a ingresan al vehículo estacionado. Por eso quedó en duda si una persona más actuó.

Néstor Soto Catalina Gutiérrez Redes sociales

La mamá de Catalina le envió un mensaje a Soto porque vio que en el GPS del celular de su hija le indicaba que estuvo 38 minutos en la zona de su casa cuando solo lo iba a pasar a buscar. Pero él solo escribía y borraba, en lugar de contestar.

Luego el joven de 21 llamó a Eleonora Vollenwider y le dijo que no la había visto y habría fingido mirar por la ventana buscando el auto de la joven. Pero le aseguró que su hija todavía no había llegado a la casa. Luego la llamó dos veces más, pero no fue atendido.

Pero en la causa indican que hubo una segunda comunicación entre la mamá de la joven y el asesino, pero no se dio a conocer el diálogo.

Crimen de Catalina Gutiérrez: cambió la carátula del caso y el acusado podría recibir prisión perpetua

Luego del femicidio de Catalina Gutiérrez, la influencer cordobesa, el fiscal José Alberto Mana decidió cambiar la imputación contra Néstor Damián Aguilar soto por homicidio agravado por alevosía y por mediar violencia de género y, de esta manera, podría recibir prisión perpetua.

Catalina Gutiérrez Redes sociales

El compañero de la facultad de la joven de 21 años es el único detenido por su asesinato, ya que fue él quien se quebró y admitió que había sido quien la mató el miércoles por la noche. Luego de asesinarla, manejó en el auto de la madre de la joven hacia un descampado e intentó prenderlo fuego.

El abogado de Soto, Gastón Schoefeld, habló en Cadena 3 y aseguró estar “en shock y muy arrepentido”. Luego aseguró que en los próximos días podría declarar: “Puede que el martes o miércoles nos diga cuándo lo hará, no quiere decir que sea esos días”.