El revelador testimonio de una excompañera del femicida de Catalina Gutiérrez: "Era un monstruo"

"Ahora todos están sorprendidos, pero había un montón de señales a las que nadie le prestó atención", recordó. "Te impacta porque es una persona que conocés y porque mató una chica. No te lo esperás de nadie", agregó.. Luego profundizó: "Pero no sorprende de quién venía, era una persona que durante mucho tiempo tuvo conductas violentas pero que no estaban tomadas como tal, porque lo hablabas y no te escuchaban".

En la misma línea, se adentró en recuerdos de la adolescencia y de la infancia en los que aseguró que con sus compañeras advirtieron en reiteradas ocasiones sobre las conductas de Soto y desde el colegio prefirieron mirar hacia un costado.

"No hubo desde el colegio una contención ni un accionar de la persona que debería haberse hecho cargo. Otras compañeras sufrieron abusos, hablaron con las autoridades y decían 'ya va a pasar', 'son chicos', 'sos una exagerada'", criticó. Y añadió: "No puede ser que te toquen y que te digan algo fuera de lugar. Mis compañeras lo dijeron en el colegio, pero en un instituto salesiano esas cosas se tapan".

Por su parte, la joven comentó que nunca más lo volvió a ver porque en general todo el grupo se dispersó, aunque aclaró que él se seguía viendo con algunos de sus compañeros.

Por último, cerró: "No es una sorpresa porque se podría haber evitado. Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer. Pido justicia por Catalina, una vio crecer a este monstruo y nadie hizo nada. Le mando un abrazo a su familia".