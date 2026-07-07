7 de julio de 2026 Inicio
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Luto en el cine argentino: murió un histórico actor a sus 77 años

La Asociación de Actores confirmó la noticia y lo despidió en redes sociales: “Doloroso momento”. Fue conocido por actuar en la película Mundo Grúa, de Pablo Trapero, y en varias series nacionales como Costumbres argentinas, Resistiré y Mujeres asesinas.

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El actor murió a los 77 años.

El actor murió a los 77 años.

Getty Images

El cine argentino está de luto al confirmarse la noticia de la muerte de Luis Margani a sus 77 años, reconocido por sus papeles en Mundo Grúa y Mujeres Asesinas, entre otros. La Asociación Argentina de Actores despidió al artista en sus redes sociales: “Doloroso momento”.

Tomás Fonzi, se refirió a la actualidad de los actores en el país.
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Nació en Sicilia, Italia, y luego viajó a Argentina. Su carrera la inició en la década del 70, integró la banda de música Séptima brigada. Luego fue convocado por el director Pablo Trapero a protagonizar Negocios, una película que se estrenó en 1995.

Pero su papel más destacado fue la interpretación de Rulo en la película Mundo grúa. Recibió el Cóndor de Plata al Actor Revelación otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

También actuó en La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Forajidos de la Patagonia, El cazador, Doble discurso, La suerte está echada, Palermo Hollywood, La sublevación y otras producciones internacionales.

Mientras que, en la televisión estuvo en Tumberos, Resistiré, Luna Salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de esemeraldas, TV por la Inclusión, Son amores, Viudas e hijos del rock and roll, Tratame bien, Los exitosos Pells y protagonizó El Presidente.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores por la muerte de Lus Margani

La Asociación Argentina de Actores escribió: "Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento".

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