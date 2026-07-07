7 de julio de 2026 Inicio
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Sube la factura de luz de Edenor por un error en la actualización

El Gobierno rectificó los cuadros tarifarios de la empresa distribuidora de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras detectar que se habían aplicado precios correspondientes a sectores subsidiados por equivocación.

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Los usuarios de Edenor sufrirán un aumento luego de que el Gobierno haya aprobado erróneamente tarifas más bajas.

Los usuarios de Edenor sufrirán un aumento luego de que el Gobierno haya aprobado erróneamente tarifas más bajas.

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El Gobierno dispuso una corrección en los cuadros tarifarios de Edenor, empresa distribuidora de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras detectar que se habían aplicado precios correspondientes a sectores subsidiados por error.

El transporte público sufre un nuevo aumento de tarifas en julio.
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La medida se implementó a través de la Resolución 233/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su directorio.

Según señala la norma, el organismo advirtió que, al momento de confeccionar los cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de junio publicados en la Resolución 26/2026, se utilizaron por error los precios estacionales de la energía y la potencia correspondientes a usuarios con subsidios para calcular los valores de la categoría General, cuando debían aplicarse los valores plenos que corresponden a ese segmento.

Al calificar el fallo como un "error material", el organismo avanzó con su rectificación amparándose en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, que permite enmendar equivocaciones aritméticas o de hecho, siempre que no se altere lo sustancial de la decisión original.

Aumento de luz: los nuevos valores de Edenor tras la corrección del Gobierno

La resolución establece los nuevos precios por unidad de energía (expresados en $/kWh) para los distintos niveles de consumo dentro de la Tarifa General. Los incrementos reflejan el paso del valor subsidiado al precio real de mercado que debió aplicarse inicialmente:

  • Segmento G1: pasa de $176,194 a $252,091.
  • Segmento G2: pasa de $193,444 a $269,343.
  • Segmento G3: pasa de $182,648 a $258,544.
  • Segmento G4: pasa de $180,029 a $255,926.

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