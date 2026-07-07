Video: un hombre se subió al colectivo, el chofer le cerró la puerta, lo atropelló y murió La víctima tenía 40 años y, debido a la magnitud de la embestida, murió en el acto. Los investigadores de la causa buscan establecer responsabilidades. Por Agregar C5N en









La víctima tenía 40 años.

Una verdadera tragedia conmociona a la localidad de Burzaco, donde un hombre de 40 años perdió la vida de manera instantánea tras ser atropellado por una unidad de la línea 266. La víctima intentaba regresar a su casa luego de asistir a un partido del club San Martín de Burzaco.

El trágico episodio ocurrió en el cruce de la avenida Tomás Espora y la calle Ricardo Rojas, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo el colectivo frena en la parada y el hombre corre para alcanzarlo.

Sin embargo, el chofer reanudó la marcha con la puerta abierta sin advertir la presencia del pasajero. Cuando el hombre se colgó para intentar subir, el conductor cerró la puerta de golpe, lo que provocó que Ruiz perdiera el equilibrio, cayera al asfalto inmediatamente y fuera arrollado por el vehículo.

Tras el impacto, el colectivero detuvo la marcha varios metros más adelante, aparentemente sin tener conocimiento en un principio de lo que había sucedido. Cuando cayó en la cuenta de la gravedad del hecho, ya no había nada que hacer, dado que la víctima falleció en el acto.