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El sentido mensaje de Sofi Martínez a Lionel Messi, a pocas horas del partido de la Selección argentina

La periodista hizo un vlog y habló sobre el momento vivido con el capitán del equipo en la zona mixta, el saludo y la conversación que tuvieron: "Le agradezco".

Sofi Martínez habló sobre Messi.

Sofi Martínez habló sobre Messi.

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La periodista de Telefe, Sofía Martínez, volvió a hacer un descargo luego de los rumores que la catalogaban como la prohibida por las parejas de los jugadores y consideró que el trabajo habla por sí solo. “Me frustra que se digan tantas mentiras”, indicó y le dejó un mensaje a Lionel Messi.

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A pocas horas del partido de la Selección argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, volvió a referirse a la situación que vivió días atrás y a la actitud de Messi en zona mixta cuando decidió saludarla y responderle una pregunta con prioridad.

“Si te miro es porque te miro, si te saludo es porque te saludo”, había dicho Messi. Por eso, Sofi hizo un vlog y le agradeció: “Entiendo que a veces el trabajo habla por sí solo y es mejor callarse. Me da bronca que pase solo porque soy mujer, a un varón esto no se lo hacen”.

Y agregó: “Me frustra que se digan tantas mentiras con esa impunidad. Agradezco de corazón el gesto de Messi”.

El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez

Todo ocurrió inmediatamente después de la agónica clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Tras vencer 3-2 a Cabo Verde en Miami, Lionel Messi llegó a la zona mixta, vio a Sofi Martínez entre los periodistas y, antes de comenzar la entrevista, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo". La declaración fue interpretada como una respuesta directa a los rumores que circulaban desde hacía varios días.

El gesto del capitán no pasó inadvertido porque en la previa habían tomado fuerza versiones que aseguraban que la periodista tenía restricciones para acercarse al plantel o entrevistar a los futbolistas. Sin nombrar a nadie, Messi eligió responder con naturalidad y dejar en evidencia que la relación profesional con la cronista continuaba exactamente igual que siempre, desmintiendo de manera implícita todas las especulaciones.

Después de la entrevista, Sofi también habló durante la transmisión oficial y valoró especialmente la actitud del rosarino. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o no tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", afirmó con contundencia, insistiendo en que jamás existió el supuesto conflicto del que hablaban las redes sociales.

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