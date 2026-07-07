El sentido mensaje de Sofi Martínez a Lionel Messi, a pocas horas del partido de la Selección argentina La periodista hizo un vlog y habló sobre el momento vivido con el capitán del equipo en la zona mixta, el saludo y la conversación que tuvieron: "Le agradezco". Agregar C5N en









Sofi Martínez habló sobre Messi. Mejorada con IA

La periodista de Telefe, Sofía Martínez, volvió a hacer un descargo luego de los rumores que la catalogaban como la prohibida por las parejas de los jugadores y consideró que el trabajo habla por sí solo. “Me frustra que se digan tantas mentiras”, indicó y le dejó un mensaje a Lionel Messi.

A pocas horas del partido de la Selección argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, volvió a referirse a la situación que vivió días atrás y a la actitud de Messi en zona mixta cuando decidió saludarla y responderle una pregunta con prioridad.

“Si te miro es porque te miro, si te saludo es porque te saludo”, había dicho Messi. Por eso, Sofi hizo un vlog y le agradeció: “Entiendo que a veces el trabajo habla por sí solo y es mejor callarse. Me da bronca que pase solo porque soy mujer, a un varón esto no se lo hacen”.

Descargo de Sofi Martinez



“Entiendo que a veces el trabajo habla por si solo y es mejor callarse”



“Me da bronca que pase solo porque soy mujer, a un varón esto no se lo hacen”



“Me frustra que se digan tantas mentiras con esa impunidad”



“Agradezco de corazón el gesto de Messi” pic.twitter.com/68VCDZhnW7 — SQP (@SQP_oficial) July 7, 2026 Y agregó: “Me frustra que se digan tantas mentiras con esa impunidad. Agradezco de corazón el gesto de Messi”.

El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez Todo ocurrió inmediatamente después de la agónica clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Tras vencer 3-2 a Cabo Verde en Miami, Lionel Messi llegó a la zona mixta, vio a Sofi Martínez entre los periodistas y, antes de comenzar la entrevista, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo". La declaración fue interpretada como una respuesta directa a los rumores que circulaban desde hacía varios días.