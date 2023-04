Lucas Benvenuto habló de Jey Mammon en su primera entrevista: "Escucharlo me da asco"

“Me llevó el tiempo entender, como me pasó con los otros (en referencia a sus otros presuntos abusadores). No me levanté un día y me di cuenta lo que me habían hecho”, contó Benvenuto. “Yo sé mi verdad, cuál es la verdad, denuncié, hablé, pedí ayuda. No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos porque ya hemos hablado demasiado. Pasó como pasó con los otros, fue lo mismo. Nada más que en este sentido yo siento que jugó más psicológicamente”, dijo en relación al exconductor de Telefe.

La conductora le consultó si había escuchado las declaraciones de Jey Mammon en las distintas entrevistas que brindó en los últimos días. “A mí me da asco escuchar eso. Hoy con 30 años puedo entender que no podés tener ningún vínculo de amor con un nene de 14 años. Entonces, escuchar hoy eso como un adulto, me da asco”, expresó.

“No me sorprendió porque el efecto sorpresa de escuchar cómo se defiende mi abusador hace un montón lo perdí. Cuando escuché los juicios, las pericias. Llegué muy curtido para que hoy me sorprenda; tampoco me sorprende que se fue del país, sé que va a volver”, añadió.

“No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío... Que él ahora esté sufriendo... que lo arregle en terapia como yo arreglé mi dolor. Casi me mato dos veces. ¿Qué me importa si ahora él pierde el trabajo? Problema de él si sigue o no así. Que el karma lo acompañe”, sostuvo al ser consultado por la salida del país de animador y músico.

En ese sentido, Benvenuto se refirió a las denuncias que realizó por otros presuntos abusos sexuales que sufrió siendo más chico. “No voy a volver a sentarme frente a una silla fría con una persona que no sabe cómo manejarse en estos temas... La Justicia podría haber llegado más hondo si hubiera investigado", indicó.

“Cuando me dijeron que no iban a hacer nada, tuve que cumplir lo que había hablado en terapia, sabía que era una posibilidad, y sabiendo el resultado yo me tenía que preparar para ser fuerte”, agregó.

Por último, se refirió a la posibilidad de enfrentar un juicio por la verdad, como solicitó Jey Mammon. "No me voy a exponer a la Justicia, me da vergüenza. Una Justicia que me dio la espalda y ahora me quiera mirar a la cara y encima defendiendo a un abusador, no", sentenció.