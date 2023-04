La dura respuesta de Lucas Benvenuto tras los audios que filtró Jey Mammón

Luego de las declaraciones de Jey Mammon en Argenzuela en C5N con Jorge Rial , el joven denunciante Lucas Benvenuto salió a dar su versión de los hechos mediante un vivo de Instagram. “Creo que no se me puede reprochar que mandé una nota de audio enojado por lo que me hicieron”, expresó en relación al audio que dio a conocer el ex conductor de Telefe .

En otros fragmentos del extenso vivo realizado en su perfil de instagram, Lucas sostuvo que en la noche donde envió los mensajes, "yo quería que me pidieran perdón, necesitaba que se disculparán conmigo". Incluso aseguró que en medio de su dolor, "un perdoname, uno solo, hubiese bastado para que yo no denuncie".

"Pedile perdon a ese nene y adulto responsable que soy hoy, porque somos dos personas, es mi pasado y mi presente destruido, son dos cosas, con un perdón se hubiera arreglado todo", expresó.

Luego tuvo palabras directas para el exconductor de Telefé al afirmar: "No me vas a faltar al respeto nunca más, no me vas a volver a romper nunca más. Así de fuerte me hiciste, para tu suerte no logré suicidarme".

"Él se metió sentimentalmente conmigo, y eso es algo que no se lo voy a perdonar nunca. No se juega así con un corazón roto. No se le hace eso a una persona", agregó.

También tuvo palabras para la actual Ley Piazza, sancionada en el año 2011: "Necesitamos que se cambie la ley, fue un avance para nosotros pero no basta, miren los casos como el mío. Necesitamos que las leyes cambien ya. No por mi, yo soy un caso perdido, a mi historia la hicieron mierda, los dejaron libres a todos".

El audio de Lucas Benvenuto a Jey Mammon

"Sinceramente, no miro la televisión argentina, porque viajo un montón y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón", comienza el mensaje de Benvenuto.

"Y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás", se le escucha decir a Lucas.

El audio continúa: "Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada".

Benvenuto continúa con lo que parece una advertencia: "Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada".

"Te mando un besote y me alegro un montón que hayas logrado lo que querías y realmente espero que seas feliz, ¿sí? Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida", sigue el joven.

"Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote", concluye.