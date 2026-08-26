27 de agosto de 2026 Inicio
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Quini 6: los resultados del sorteo 3.403 del miércoles 26 de agosto de 2026

Un apostador de la ciudad entrerriana de Gualeguay acertó los seis números de la modalidad Siempre Sale y cambió su vida: embolsó $369.455.580.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 26 de agosto de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 26 de agosto de 2026.

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El sorteo 3.403 del Quini 6 de este miércoles 28 de agosto repartió un premio millonario para un apostador en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: un jugador acertó los seis números en el sorteo de la modalidad "Sale o Sale" y se llevó $369.455.580. El afortunado es de la localidad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos.

Quini 6 de la Lotería de Santa Fe.
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El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 26 de agosto de 2026

Números ganadores: 05 - 09 - 11 - 16 - 23 - 26

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 86 ganadores. Premio: $479.080

4 aciertos: 3.104 ganadores. Premio: $4.000

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 26 de agosto de 2026

Números ganadores: 10 - 14 - 25 - 30 - 37 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $1.239.950.578

5 aciertos: 15 ganadores. Premio: $2.746.725

4 aciertos: 680 ganadores Premio: $18.176

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 26 de agosto de 2026

Números ganadores: 08 - 10 - 22 - 30 - 36 - 37

6 aciertos: vacante. Premio: $5.363.333.568

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 26 de agosto de 2026

Números ganadores: 20 - 23 - 24 - 28 - 35 - 39

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $369.455.580

Pozo extra: resultado del miércoles 26 de agosto de 2026

Números ganadores: 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 23 - 25 - 26 - 30 - 36 - 37 - 39

6 aciertos: 930 ganadores. Premio: $215.053

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.404 del Quini 6 se realizará el domingo 30 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $9.700.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

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