11 de julio de 2026 Inicio
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Las hipótesis sobre la sorpresiva muerte del futbolista Jayden Adams: qué se sabe

El deportista sudafricano de 25 años fue hallado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo, donde se encontraba de vacaciones previo a incorporarse a la pretemporada de su equipo Mamelodi Sundowns.

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Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Jayden Adams. 

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Jayden Adams. 

El futbolista Jayden Adams, que venía de participar el Mundial 2026 para Sudáfrica falleció este sábado luego de que sea hallado sin vida en la habitación de un hotel en Ciudad del Cabo. La noticia fue confirmada mediante un comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos y de su último club, Mamelodi Sundowns FC.

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Si bien hasta el momento no hay una información oficial que confirme las circunstancias de la muerte del futbolista, existen distintas vías de investigación que comenzarán a ser tratadas. Por su parte, los representantes del jugador y su familia lamentaron la trágica noticia, aunque no brindaron precisiones sobre el fatal desenlace.

El joven jugador de 25 años atravesaba un gran presente deportivo en su país, donde jugaba su primera Copa del Mundo representando a su país y venía de ser la gran figura en su equipo, Mamelodi Sundowns FC, al ganar la última edición de la Liga de Campeones de la CAF 2025-26 ante el ASFAR de Marruecos.

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Adams tenía 25 años.

Acerca de las causas del fallecimiento, se espera el parte oficial por parte del servicio médico del hotel donde estuvo alojado o mayores presiones de la familia. Entre las vías de investigación a analizar aparece un posible muerte repentina por una falla cardíaca, como así también la posibilidad que Adams hubiera optado por quitarse la vida.

Es necesario recordar que en medio del Mundial 2026 que disputó para la Selección sudafricana fue informado sobre la muerte de su abuela, Marianna Adams, aunque decidió quedarse con la delegación para apoyar a sus compañeros.

En las últimas horas circuló un video en redes sociales donde podía verse al plantel mundialista festejando la victoria ante Corea del Sur, que significó el pasaje a los 16avos de final, y el propio Adams no formaba parte de la celebración y solo estaba sentado en un sector.

Muerte de Jayden Adams: el comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado".

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