Tenía momentos de confusión y pérdida de memoria y cuando fue al médico el diagnóstico la dejó perpleja: qué era

El caso de la mujer que tenía grandes problemas de memoria y su diagnóstico fue devastador

Es fan de Taylor Swift y notó el primer síntoma cuando no pudo recordar una canción mientras manejaba. Además, empezó a sufrir cansancio extremo, problemas de concentración y desinterés por su vida cotidiana.

Los médicos creyeron que era estrés hasta que se desmayó y le hicieron estudios más profundos.

Le diagnosticaron un cavernoma en el cerebro, una malformación que puede causar síntomas graves.

Hoy vive con secuelas, miedo e indignación por la demora en recibir el diagnóstico correcto. El avance de los síntomas fue tan silencioso como desconcertante. Primero aparecieron momentos de confusión, luego episodios de pérdida de memoria y una sensación persistente de no poder reconocer del todo lo que estaba ocurriendo. Con el paso de las semanas, la situación empezó a interferir en su rutina diaria y encendió señales de alerta tanto en su entorno como en ella misma.

Ante ese panorama, decidió consultar a un médico, sin imaginar que la respuesta que recibiría iba a cambiar por completo su manera de entender lo que le estaba pasando. La consulta médica, que en principio parecía un paso lógico para despejar dudas, terminó convirtiéndose en un punto de quiebre. Los estudios iniciales y las primeras evaluaciones clínicas abrieron un abanico de hipótesis, mientras los especialistas intentaban encontrar una explicación a un cuadro que no encajaba del todo con los diagnósticos más habituales.

Qué descubrió la joven que tenía problemas de memoria Hannah Redes sociales Hannah-Ireland Durando, seguidora incondicional de Taylor Swift, empezó a sospechar que algo no estaba bien el día en que, sin explicación, no pudo recordar la letra de su canción preferida mientras manejaba rumbo al trabajo. Ese episodio, que en un primer momento pareció una distracción sin importancia, terminó siendo la primera advertencia de un problema mucho más serio.

Con el correr de las semanas, su salud se fue deteriorando: estaba exhausta todo el tiempo, le costaba mantener la concentración y había perdido el entusiasmo por actividades que antes disfrutaba. Los médicos, en un principio, atribuyeron ese cuadro al estrés, una causa frecuente en personas jóvenes y activas.

La situación dio un giro en agosto de 2024, cuando se desmayó tras sentir un fuerte dolor de oído acompañado de visión borrosa. En el hospital, una tomografía permitió descubrir lo que realmente estaba ocurriendo: había una pequeña masa presionando su lóbulo frontal izquierdo, una región del cerebro clave para la memoria, las emociones y la personalidad.