Los audios de testigos clave en el asesinato de Pillin Bracamonte

La primera víctima confirmada fue Atardo, quien murió en el acto, mientras que Bracamonte fue trasladado al Hospital Centenario, donde falleció minutos después a causa de las heridas de bala.

Qué dicen los audios

Testigo 1

"Yo iba en una chata por Avellaneda mano hacia el sur y justo tuvieron que frenar porque bueno, ahí se junta la barra y además se están yendo y hubo un congestionamiento de autos".

"Dicen que se arrimaron dos en una moto, eso nosotros no lo vimos porque estábamos hablando entre nosotros. Se arrimaron, esto nos cuenta otro loco que estaba ahí cerca, miran para dentro de la chata, mete el brazo dentro de la chata y le revoleó como 10 tiros a los dos".

"Decí que no pasó ningún tiro de largo porque derechito estábamos nosotros a 15 metros, o sea cruzando la calle. Todo muy raro, las luces apagadas, no apareció ningún policía, la ambulancia siguió de largo, eso lo vimos nosotros. No frenó".

"Había solo una piba haciendo RCP pero no frenó nadie. La chata, que es donde iba Pillin de acompañante, se subió otro vago y se fueron, los llevaron a Bicentenario por lo que veo en las noticias. El otro loco que iba manejando, un tal "rana" que es mano derecha, quedó ahí tirado y después a lo último se lo terminaron cargando a un auto y se lo llevaron".

Testigo 2

"Estoy en shock todavía porque yo estaba al lado de la chata entregando plata. Yo veo que vienen y atino a correr para el costado. Tiran tiros al aire y se apoya a la ventanilla y le pega primero al gatillo que estaba ahí y después le pega al otro. El rana quiere seguir corriendo y no, mucha sangre, le chorreaba pero demasiado, el otro quedó muerto en la camioneta".

"Ahí no más empezaron a gritar, a correr todos para todos lados, un quilombo bárbaro y agarró pitito y agarró la camioneta y la llevó con el loco arriba porque el loco convulsionaba, pero tenía tiros por todos lados".

La investigación del caso

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, dirigida por el doctor Ferlazzo, quien investigará las posibles causas detrás del asesinato de Bracamonte y Atardo.

Cabe destacar que este no fue el primer intento de acabar con su vida, ya que en agosto, tras el clásico entre Rosario Central y Newell's, Bracamonte fue víctima de un atentado en Parque Alem, donde recibió un disparo que le rozó la espalda mientras estaba con su pareja, quien también resultó herida.

El historial violento de Bracamonte y su posición en la barra de Rosario Central lo convirtieron en un blanco frecuente de ataques. Su control sobre la barra y los conflictos con sectores rivales han sido parte de la vida de este personaje, quien estuvo involucrado en múltiples enfrentamientos.