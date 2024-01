Los 5 mejores vinos argentinos que recomiendan en todo el mundo

Top 100 World Wines and Wine of the Year destacó a cinco vinos de producción nacional luego de la evaluación que realizó Jame Suckling, critico de la bebida, junto a su equipo. Los vinos argentinos fueron alagados y recibieron puntuaciones altísimas. Teniendo en cuenta la puntuación máxima es 100, cada uno de los ellos de diferentes regiones, se llevaron una calificación de 98 y 99 puntos.