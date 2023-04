"Locomotora" Oliveras recordó su dura infancia, pero afirmó que "ese fue el motor para soñar"

La exboxeadora, seis veces campeona del mundo, trató de mirar siempre el lado positivo de la vida para vivir el día a día. “Mi infancia fue muy linda a pesar que no teníamos para comer. Pero hubo lo que uno necesita para ser feliz: el amor. Tuve una infancia llena de necesidades, pero ese fue el motor para soñar. Porque tenés dos opciones: te asustas y te frenas en la vida o lo enfrentas en la resiliencia y superación”, comentó en “La Noche” por C5N en diálogo con Leandro Rud.

Pese a los duros momentos que pudo afrontar, ella buscó siempre la manera para sobrellevar el camino con una sonrisa y positivismos. “Siempre que luchas, podes lograr grandes cosas. Soñaba con tener una casa y comer un asado”, reflexionó.

Cuando tenía 20, después de ser mamá muy joven, se refugió en el boxeo ya que le tocó ser víctima de violencia de género. “Eso siempre existió, yo lucho por la igualdad. Yo no soy feminista, pero pienso que todos somos iguales”, analizó.

Locomotora reconoció que el mundo del boxeo es muy machista, pero su lucha siempre fue buscar la igualdad económica. “Las mujeres convocan la misma cantidad de personas que los hombre. Nosotras damos más espectáculo que los hombres. Tiene que haber una igualdad, porque no puede ser que el hombre gane 100 millones de dólares y a la mujer le paguen 1.000. Eso es una falta de respeto al deporte”, remarcó.

“Convocamos más gente las mujeres y los estadios están llenos. Me recontra mil cagaron a mí y a todas las boxeadoras porque es muy grande la brecha”, se lamentó, pero aseguró que nunca se alejó del deporte porque “es mi pasión”. “Yo nací para estar arriba de un ring. Si no estaba arriba del ring, entrenando 10 horas por día, comiendo sano... Esa no era yo”, sostuvo.

Locomotora Olivares y su nuevo rol en la sociedad: las charlas motivacionales

Si bien está retirada del ring, Locomotora pudo haber elegido vivir fuera del país, sin embargo, cree que su experiencia de vida puede ayudar a otras personas en su tierra natal: “Amo estar en mi país, porque veo la realidad y vamos haciendo charlas motivacionales y salvamos vidas”.

“La gente necesita una palabra de aliento que sepan que adentro de uno hay un campeón. También tenemos un enemigo que te dice que estas viejo para ciertas cosas, pero no. La vida es hermosa siempre hasta el último respiro”, reflexionó.

Uno de los momentos más duro que vivió fue cuando antes de hacer su primera pelea en México se enteró de la infidelidad de su pareja con su propia hermana.

“Tuve que volver del hospital a mi casa porque me olvidé el remedio de mi hijo que estaba internado y los vi en la cama. Fue un golpe muy duro, pero la vida es así. Yo elegí levantarme para salir de este golpe. Me dolió la situación. Entrenaba para no llorar”, recordó ese momento.

Pese a que fue un golpe de vida muy fuerte, la exboxeadora reconoció que ese fue un motivo para levantarse y seguir adelante, no dejarse vencer y buscar otra manera para seguir su vida y sanar.