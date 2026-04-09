Día del Trabajador: la CGT se movilizará a Plaza de Mayo el 30 de abril En conferencia de prensa, la Confederación General del Trabajo describió el difícil escenario laboral y anunció la medida de fuerza para el día previo. Además, detalló cómo continuará la estrategia judicial frente a la reforma laboral. Por Rocío Criado + Seguir en







La CGT se organiza contra el gobierno de Milei.

El Consejo Directivo de la CGT se reunió este jueves en la sede de la calle Azopardo, en un encuentro en el que se analizó la situación actual de los trabajadores, marcada por la discusión paritaria y la caída del poder adquisitivo, y donde también se abordaron la crisis de las obras sociales y la estrategia a seguir en el marco de la judicialización de la reforma laboral. En este escenario, anunciaron una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril a las 15 horas por el Día del Trabajador. “Vamos a reclamar el estado actual de los trabajadores, de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar”, expresó el triunviro Jose Sola en conferencia de prensa.

En la primera parte de su exposición, Sola describió un escenario de fuerte pérdida del poder adquisitivo, tanto en el sector formal como informal, señaló el crecimiento del endeudamiento familiar y la preocupación por el aumento del desempleo. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la mitad de los trabajadores gana menos de 800.000 pesos por mes. En ese sentido, el planteo giró en torno a la posibilidad de que cada gremio pueda tener una discusión libre de sus paritarias salariales ante el techo que impone el Gobierno nacional. “Necesitamos que las paritarias sean homologadas y discutidas según lo lleve adelante cada actividad”, subrayó Sola.

Ante la decisión de movilizarse el 30 de abril y no el 1° de mayo, desde la CGT explicaron a C5N que la medida responde a un contexto en el que la difícil situación de los trabajadores podría afectar la capacidad de movilización. “Los trabajadores viven en reclamo y protesta por la circunstancia que se está atravesando. Lamentablemente son reclamos constantes que pueden atentar contra una respuesta masiva”, remarcaron.

Con respecto a la estrategia judicial frente a la reforma laboral aprobada, la conducción ratificó que mantendrá la misma postura adoptada hasta ahora. Tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria cerca de 82 artículos de la ley, el triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello se muestra optimista respecto de una resolución de fondo favorable.





“La cautelar ha pegado en el corazón de la reforma laboral y ha sido a través de un enorme trabajo. Hicimos un reclamo estratégico en la Justicia que nos dio la razón dando verosimilitud a nuestro pedido de inconstitucionalidad de estos artículos reclamos de derechos individuales y colectivos”, destacó Sola.