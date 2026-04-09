9 de abril de 2026 Inicio
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Golpe de suerte en Jujuy: ganó el Telekino y se llevó un premio multimillonario

Un apostador acertó los 15 números del sorteo y logró un pozo récord, el premio más alto el año en Argentina. El cartón ganador fue vendido en una agencia de la capital jujeña.

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La agencia 161 de San Salvador de Jujuy

La agencia 161 de San Salvador de Jujuy, punto de venta del cartón ganador del Telekino.

La ciudad de San Salvador de Jujuy se convirtió en el epicentro de la suerte tras el sorteo número 2422 del Telekino, realizado el pasado domingo 5 de abril. Un solo apostador logró la jugada perfecta y se alzó con un pozo acumulado de $917.083.225, una cifra que rompió todos los récords para una casa de apuestas en la provincia.

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El cartón ganador, identificado con el número 283310, fue vendido en la Agencia 161, ubicada en la calle Balcarce casi intersección con Independencia, en pleno centro capitalino jujeño. A pesar de la magnitud del premio, el nuevo millonario aún no se ha presentado a reclamar el dinero, lo que genera una creciente expectativa en toda la comunidad.

Manuel Flores, responsable de la agencia, no ocultó su emoción por haber entregado el premio: "Me abunda de felicidad haber sido el nexo que le cambió la vida a una persona. Es un premio muy importante, hace muchos años que no logramos algo así en la provincia", expresó en una entrevista con con Canal 7 de Jujuy. Según relató el agenciero, al momento de la venta solo quedaban cuatro boletos disponibles en su local y la suerte quiso que este fuera el elegido.

La combinación de la fortuna estuvo integrada por los números 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25. Curiosamente, mientras el ganador principal sigue en las sombras, otros vecinos estuvieron muy cerca: un peluquero de la zona compró el cartón terminado en 11 y otros clientes se llevaron las terminaciones 7, 8 y 9.

Telekino
El Telekino entregó el pozo acumulado más grande del año en el país.

El Telekino entregó el pozo acumulado más grande del año en el país.

Plazo máximo y otros ganadores

El afortunado tiene una fecha límite: debe presentarse a cobrar antes del 21 de abril. De no hacerlo, perderá el derecho a reclamar la histórica suma. El sorteo también dejó otros beneficiados:

  • 14 aciertos: 19 personas ganaron $547.114 cada una.
  • Premios al número de cartón: Se repartieron cinco premios de $2.000.000 en Buenos Aires, Corrientes y Santiago del Estero.
  • Rekino: El pozo principal quedó vacante, aunque 19 apostadores con 14 aciertos cobrarán $202.635 cada uno.

Por ahora, la Agencia 161 sigue siendo un punto de peregrinación para curiosos y apostadores que esperan que la suerte vuelva a golpear a la puerta. "Sabemos que va a aparecer y se va a dar con la felicidad de su vida", concluyó Flores con optimismo.

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