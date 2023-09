Lobos: se conoció la causa de muerte del hombre que fue hallado muerto y maniatado

Lo asaltaron, se tiró encima de los ladrones y recuperó la moto: "Me enfrenté a los cacos"

Según consignó la agencia Télam, en el informe preliminar, los médicos legistas de la morgue de la Policía Científica de La Plata determinaron que Belardinelli, quien tenía 79 años, sufrió un infarto, tenía problemas cardíacos previos y que no presentaba golpes u otras lesiones.

En tanto, el caso fue caratulado en principio como "homicidio en ocasión de robo", que establece una pena de entre 10 y 25 años de cárcel según el artículo 165 del Código Penal.

El cuerpo del hombre fue encontrado este domingo al mediodía en su vivienda situada en la calle Berro al 200, aunque se cree que el hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Se trataba del padre de Matías Belardinelli, secretario de la Fiscalía General de la Unidad Fiscal para la investigación de la causa AMIA (UFI-AMIA) y sus familiares habían arribado a la casa preocupados porque no acudió a almorzar con ellos, como era costumbre. Tampoco atendía los llamados telefónicos.

Por otro lado, el fiscal Roberto Berlingieri, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Saladillo, con la ayudante fiscal de Lobos, Gisela Dupraz, están a cargo de la investigación y ordenaron realizar pericias a la casa.

Hallaron la camioneta que le robaron al hombre que encontraron muerto y maniatado en Lobos

La camioneta Toyota Hilux robada a Clemente Belardinelli, el hombre de 79 años maniatado y asesinado en la localidad bonaerense de Lobos, fue hallada abandonada en Laferrere, en el partido de La Matanza.

El vehículo fue encontrado en el cruce de las calles Voissin y El Resero el domingo por la mañana por un vecino quien, al notar la cerradura rota y un asiento quemado, decidió googlear la patente, y encontró que la camioneta estaba relacionada a un crimen. Enseguida, se comunicó al 911 para notificar a las autoridades.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y la SubDDI de Brandsen llegaron hasta el lugar y pusieron a resguardo a la camioneta para luego someterlo a peritajes en busca de huellas dactilares que puedan llevar a el o los autores del hecho.

Fueron familiares quienes llegaron hasta su casa preocupados porque no se había presentado a almorzar como era costumbre con ellos y tampoco atendía los llamados telefónicos que le realizaron.

El cuerpo del hombre se encontraba en su habitación, boca arriba, con las manos atadas con un cable y los pies con una sábana. "En principio no tenía lesiones a la vista, con lo que se cree que murió de un infarto, aunque hay que esperar el resultado de la autopsia", reveló un investigador.

La vivienda presentaba signos de violencia, ya que una reja de la cocina había sido barreteada y se presume que por allí irrumpieron los ladrones.

En tanto, se estableció que varios ambientes de la casa se encontraban revueltos, por lo que los investigadores creen que el o los delincuentes estuvieron varios minutos buscando elementos de valor para llevarse.

"La casa era una mugre, estaba todo revuelto y la familia no sabe cuánto dinero podría tener allí. Tenía una distribuidora de alimentos y en la casa había plata, no sabemos si los delincuentes no la vieron", precisó el pesquisa.