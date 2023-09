Lo chocaron en Panamericana, volcó y salió ileso: "Vi la muerte y volví a nacer"

Y agregó que tenía el cinturón de seguridad puesto: “Muy pocas veces me lo pongo, hoy lo tenía puesto. No sé por qué y no venía con mi familia. Tuve un Dios aparte, si ves cómo está el auto”.

Y agregó que “nunca estuvo tan cerca de la muerte”. Por su parte, reveló que habló con el conductor del otro auto. “Salí todo aplastado, como pude, me quedé tirado porque tengo cortes en las piernas, golpes en la cabeza, no entendía nada. Como pude me acerqué a ver cómo estaba la persona”, indicó.

“Loco ¿qué hiciste? No me mataste de pedo. No le entendía nada, capaz se durmió”, le dijo al otro conductor. Aseguró que no coordinaba lo que hablaba, pero olor a alcohol no le sintió. “Se durmió o estaba bajo alguna sustancia. El chabón estaba en otro mambo, le sacaba foto al auto, pero no razonaba. Se lo llevaba la ambulancia”, concluyó