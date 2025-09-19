Llega Huertapalooza 2025: el festival que une la importancia de la agroecología con la nutrición

El próximo 3 de octubre se celebra en el Patio de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires el Huertapalooza, un festival gratuito y abierto a toda la comunidad, impulsado por estudiantes de la carrera de Nutrición, la organización Colectivo Reciclador y su fundador Carlos Briganti (El Reciclador Urbano), que promueve huertas urbanas con pasivos ambientales.

El Huertapalooza es un festival en el que hay una feria de emprendedores de producción sostenible, charlas y talleres con referentes de la soberanía alimentaria, de la agroecología y la nutrición , y un cierre con comida casera del Bar Saludable y bandas en vivo.

Proyecto de reciclaje: cuál es la iniciativa que busca potenciar la reutilización del vidrio

Se realizará el 3 de octubre, a partir de las 13 y termina a las 22 horas. Se ingresa por el estacionamiento (Azcuénaga 951) o por la entrada de la ex Facultad de Sociales (Marcelo T. de Alvear 2230).

El encuentro es una muestra de lo que sucede en el Patio durante todo el año: una huerta agroecológica siempre verde y cuidada en un entorno saludable donde funciona un Bar sin ultraprocesados a precio amigo . Es un lugar donde principalmente los estudiantes almuerzan, desayunan o meriendan rodeados de plantas comestibles, flores y árboles frutales.

“El huertapalooza es mucho más que el festejo por la llegada de la primavera: es la prueba de que la comunidad y la universidad pueden y deben trabajar en conjunto para generar espacios saludables y productivos en la urbanidad, porque allí se produce alimento, conocimiento y subjetividades. En un contexto que parece desolador por momentos, iniciativas como esta nos llenan de orgullo y esperanza de un futuro posible ”, señaló la licenciada en Comunicación Social y una de las coordinadoras del Colectivo Reciclador, Rocío Fernández.

Por su parte, el licenciado en Nutrición y Subsecretario académico de la Facultad de Cs. Médicas, Pablo Rubino, dijo: “En el Patio de Nutrición se demuestra que la universidad pública no solo forma profesionales de la salud: también construye un espacio donde la agroecología y la nutrición se viven todos los días. Es una invitación a repensar cómo producimos y consumimos en un contexto de crisis ambiental, y a mostrar con hechos que otra forma de alimentarnos es posible”.

Hay voluntariados gratuitos de huerta durante todo el año, los jueves y sábados, abiertos a toda la comunidad. También funciona en el Patio la Escuela de Agroecología Urbana “La Margarita”.

Este espacio impulsado por Centro de Estudiantes de Nutrición (VENI) y el Colectivo Reciclador fue declarado de interés por la Facultad y se creó el programa “Ambiente Ciencias Médicas”.

Escuela agroecologia urbana

El cronograma del Huertapalooza

13:00 hs: Apertura

13:00 a 17:00 hs: Stands

Eco Hilo: artesanías elaboradas con papel reciclado, a cargo de personas con discapacidad.

Libros: Revista MU, Pachamamita y ejemplares de Masanobu Fukuoka

Shiri Natural Cosmética Consciente

Estampados a cargo Puro Mixterio

Bioinsumos ecológicos y plantines, del Colectivo Reciclador

Frutas y verduras agroecológicas de Iriarte Verde

Kiosko Saludable del VENI

Cuenca Vinagres

14:00 hs: Taller de cocina, a cargo del Kiosko y el Bar Saludable (ambos del VENI) y de la lic. Valeria Abajo.

15:00 hs: Clase de baile, a cargo de Diana Bullón.

huertapalooza panel 2024

16:00 hs: Taller de Ecoprint. Teñido de telas con tintes naturales, a cargo de Serena Renda.

17:00 hs: Manifiesto compost. Ritual Performativo.

18:00 hs: Panel Central “¿Qué comemos realmente? Una mirada a la complejidad nutricional, ecosistémica y energética de los alimentos”. Los integrantes del panel son Sabrina Critzmann (pediatra y puericultora), Verónica Risso Patrón (nutricionista y Oficial UNICEF) y Luciano Kordon (permacultor, docente y productor).

20:00 hs: Bandas en vivo: cumbia, folklore y rock.