19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Llega Huertapalooza 2025: el festival que une la importancia de la agroecología con la nutrición

El próximo 3 de octubre se celebra en el Patio de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires el Huertapalooza, un festival gratuito y abierto a toda la comunidad, impulsado por estudiantes de la carrera de Nutrición, la organización Colectivo Reciclador y su fundador Carlos Briganti (El Reciclador Urbano), que promueve huertas urbanas con pasivos ambientales.

Por
El Huertapalooza 2025 se realiza con entrada libre y gratuita. 

El Huertapalooza 2025 se realiza con entrada libre y gratuita. 

El Huertapalooza es un festival en el que hay una feria de emprendedores de producción sostenible, charlas y talleres con referentes de la soberanía alimentaria, de la agroecología y la nutrición, y un cierre con comida casera del Bar Saludable y bandas en vivo.

En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el emprendedor chaqueño Mauro Bianchi presentó su proyecto 3R Vidrio, enfocado en el reciclaje de botellas para generar productos innovadores. 
Te puede interesar:

Proyecto de reciclaje: cuál es la iniciativa que busca potenciar la reutilización del vidrio

Se realizará el 3 de octubre, a partir de las 13 y termina a las 22 horas. Se ingresa por el estacionamiento (Azcuénaga 951) o por la entrada de la ex Facultad de Sociales (Marcelo T. de Alvear 2230).

huertapalooza 2024

El encuentro es una muestra de lo que sucede en el Patio durante todo el año: una huerta agroecológica siempre verde y cuidada en un entorno saludable donde funciona un Bar sin ultraprocesados a precio amigo. Es un lugar donde principalmente los estudiantes almuerzan, desayunan o meriendan rodeados de plantas comestibles, flores y árboles frutales.

“El huertapalooza es mucho más que el festejo por la llegada de la primavera: es la prueba de que la comunidad y la universidad pueden y deben trabajar en conjunto para generar espacios saludables y productivos en la urbanidad, porque allí se produce alimento, conocimiento y subjetividades. En un contexto que parece desolador por momentos, iniciativas como esta nos llenan de orgullo y esperanza de un futuro posible”, señaló la licenciada en Comunicación Social y una de las coordinadoras del Colectivo Reciclador, Rocío Fernández.

Por su parte, el licenciado en Nutrición y Subsecretario académico de la Facultad de Cs. Médicas, Pablo Rubino, dijo: “En el Patio de Nutrición se demuestra que la universidad pública no solo forma profesionales de la salud: también construye un espacio donde la agroecología y la nutrición se viven todos los días. Es una invitación a repensar cómo producimos y consumimos en un contexto de crisis ambiental, y a mostrar con hechos que otra forma de alimentarnos es posible”.

Hay voluntariados gratuitos de huerta durante todo el año, los jueves y sábados, abiertos a toda la comunidad. También funciona en el Patio la Escuela de Agroecología Urbana “La Margarita”.

Este espacio impulsado por Centro de Estudiantes de Nutrición (VENI) y el Colectivo Reciclador fue declarado de interés por la Facultad y se creó el programa “Ambiente Ciencias Médicas”.

Escuela agroecologia urbana

El cronograma del Huertapalooza

13:00 hs: Apertura

13:00 a 17:00 hs: Stands

  • Eco Hilo: artesanías elaboradas con papel reciclado, a cargo de personas con discapacidad.
  • Libros: Revista MU, Pachamamita y ejemplares de Masanobu Fukuoka
  • Shiri Natural Cosmética Consciente
  • Estampados a cargo Puro Mixterio
  • Bioinsumos ecológicos y plantines, del Colectivo Reciclador
  • Frutas y verduras agroecológicas de Iriarte Verde
  • Kiosko Saludable del VENI
  • Cuenca Vinagres

14:00 hs: Taller de cocina, a cargo del Kiosko y el Bar Saludable (ambos del VENI) y de la lic. Valeria Abajo.

15:00 hs: Clase de baile, a cargo de Diana Bullón.

huertapalooza panel 2024

16:00 hs: Taller de Ecoprint. Teñido de telas con tintes naturales, a cargo de Serena Renda.

17:00 hs: Manifiesto compost. Ritual Performativo.

18:00 hs: Panel Central “¿Qué comemos realmente? Una mirada a la complejidad nutricional, ecosistémica y energética de los alimentos”. Los integrantes del panel son Sabrina Critzmann (pediatra y puericultora), Verónica Risso Patrón (nutricionista y Oficial UNICEF) y Luciano Kordon (permacultor, docente y productor).

20:00 hs: Bandas en vivo: cumbia, folklore y rock.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca.

Objetivo medio ambiente: la iniciativa europea para reciclar el agua que cada vez se destaca más

Estos dos protagonistas de Buenos Aires, crearon una Pyme para reciclar plástico y armar cuchas para mascotas, un gran emprendimiento.

Reciclaje para mascotas: la innovadora iniciativa que crea refugios para perros

Hay una maera de reciclar los envases de los remedios que ya usaste.

No los tires tan rápido: así podés reciclar los envases de los remedios que ya usaste

Conocé las formas de reciclar corchos para cuidar el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar los corchos que te sobren y beneficiar un detalle de tu hogar

¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Ideas super prácticas para reciclar bidones de agua en su hogar y darles una segunda oportunidad.

Si sos de tener bidones de agua en casa, estas son las dos ideas para reciclarlos que pocos conocen

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 32 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 40 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 59 minutos
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora