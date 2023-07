Liliana Favaloro, sobrina de René: "El gobierno de Macri no nos escuchó"

Este 12 de julio se cumplen 100 años del nacimiento de René Favaloro, un emblema de la medicina argentina que pasó a la posteridad tras haber desarrollado el bypass coronario, un invento que salvó la vida de millones de personas. Liliana, su sobrina, cargó contra el gobierno de Macri y aseguró que "no los escucharon".

"El Gobierno de 2019 no nos escuchó, no teníamos respuesta. Eso duele porque es feo que no haya nadie que te levante el teléfono", indicó. "Las historias se vuelven a repetir, constantemente", dijo en diálogo con Radio con vos.