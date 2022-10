Liberaron a Ezequiel Cirigliano, tras haber sido detenido por portación de arma

Ezequiel Cirigliano, exjugador de River y de la Selección argentina juvenil , detenido en agosto pasado con una pistola 9 milímetros en la localidad bonaerense de Caseros, fue puesto en libertad por orden de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que le cedió la “falta de mérito”, que cuestionó el acta policial del procedimiento y consideró que no hay elementos para probar que el futbolista haya disparado esa noche.

El futbolista, de 30 años, fue arrestado en la localidad bonaerense de Caseros con un arma en su poder. Quedó imputado de tres delitos, entre ellos "tentativa de robo calificado", imputaciones que cayeron porque los testigos del hecho y las supuestas víctimas se desdijeron de sus dichos iniciales. Cirigliano continuó detenido por portación de arma sin autorización.

La causa de Ezequiel Cirigliano

El 15 de agosto en Caseros (partido de Tres de Febrero) los vecinos advirtieron una serie de detonaciones. Cuando llegó la policía al lugar, al principio, no dieron con el causante pero los disparos continuaron. Posteriormente, en el operativo encontraron a Cirigliano con un arma de fuego.

La madre del futbolista aseguró a C5N que su hijo sufre de depresión hace años y que en el momento que lo detuvieron con el arma se encontraba bajo un delicado cuadro de salud mental. Con las pruebas que sumaron a la causa, se esclareció que el futbolista no robó ni lastimó a terceros esa noche.

Es por eso que la Justicia le dictó falta de mérito, ya que considera que no hay pruebas suficientes para mantenerlo privado de su libertad. Sin embargo continuará imputado y la investigación seguirá en curso.

El pedido desesperado de su madre por la salud mental de Ezequiel Cirigliano

Su madre confesó en C5N que el exjugador de River sufre de depresión y esquizofrenia desde hace años, y que su cuadro empeoró con el fallecimiento de su padre.

"Mi hijo confesó que se quiere morir. Sufre de depresión hace diez años y desde la pandemia no lo puede manejar", había contado en Argenzuela. En ese momento le pidió a la Justicia que lo liberen "para llevarlo a una clínica porque está enfermo". El exRiver estaba detenido en una celda para ocho personas donde había dieciocho.

"Tengo mucho miedo, si a mi hijo no lo liberan se va a morir. El no es delincuente, no necesita robar, si necesita plata iría a trabajar, es un pibe bueno", relató.

Sobre el hecho, la madre explicó: "Esa noche Ezequiel salió a ver un partido y lo detuvieron con un arma, según lo que dijo la Policía. Si realmente tenía esa arma yo estoy segura, puedo demostrar, que él se quería hacer daño a sí mismo, jamás le haría daño a nadie. Primero se dijo que quería robar, que violentó a una casa y luego fue demostrado que no", indicó. "La Policía lo lastimó muchísimo le tiraron gas pimienta, le pegaron, casi le quiebran una muñeca", agregó.

"Si me están escuchando, les pido que me dejen llevarlo a una clínica y tenga la ayuda que necesita. Para que se interne y pueda volver a sonreír”, completó.